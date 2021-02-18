السفير البرازيلى يؤكد لوزير الطيران حرص بلاده على الاستثمار فى مصر

جدة - نرمين السيد - التقى الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، صباح اليوم الخميس، أنطونيو باتريوتا سفير دولة البرازيل لدى جمهورية مصر العربية، بمقر وزارة الطيران، لبحث العلاقات الثنائية بين مصر والبرازيل فى مجال النقل الجوى.





حضر اللقاء الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران، والدكتور مهندس أشرف نوير رئيس سلطة الطيران المدنى.

وخلال اللقاء تم مناقشة بعض الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالطيران المدنى وآليات التعاون لتنشيط الحركة الجوية والسياحية، وتأثير جائحة كورونا على حركة الطيران، وكذا تم مناقشة بنود الاتفاقية الثنائية للنقل الجوى الموقعة بين البلدين فضلاً عن دراسة تشغيل خط طيران بين القاهرة ومدينة ساوباولو البرازيلية.

ومن جانبه، أكد وزير الطيران المدنى أن العلاقات السياسية والإقتصادية والتجارية بين مصر والبرازيل، تتسم بالإيجابية والتفاهم والتعاون المتميز، حيث أمتدت لعقودٍ عديدة.

وأشار إلى أن وزارة الطيران المدنى المصرى، تسعى نحو فتح آفاق جديدة للتقارب مع البرازيل فى مجالات وأنشطة النقل الجوى المختلفة، بما يتماشى مع الجهود الكبيرة التى تبذلها الحكومة المصرية على جميع الأصعدة، وفى مختلف المجالات لتحقيق أعلى معدلات التنمية الاقتصادية.

وفى نفس السياق أثنى أنطونيو باتريوتا على دور قطاع المدنى المصرى فى تعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة أن هناك علاقات تاريخية وإستراتيجية قوية تربط بين البلدين، كما أن الحكومة البرازيلية، تسعى إلى فتح مجالات جديدة وجذب العديد من المشروعات الاستثمارية فى مصر، خاصة لما حققته جمهورية مصر العربية من نموًا اقتصاديًا إيجابيًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الفترة الماضية.

كما قدم السفير البرازيلى الشكر لوزير الطيران المدنى على حفاوة الاستقبال، وحسن استضافة منتخب البرازيل لكرة اليد بمطار القاهرة، خلال مشاركته فى بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال، التى أقيمت فى مصر الشهر الماضى.