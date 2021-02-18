متحدث الري: شبكة أجهزة لقياس الأمطار وأكثر من 1000 منشأ للحماية من السيول

قال المهندس محمد غانم، متحدث وزارة الموارد المائية والرى ، إن الوزارة اتخذت خلال السنوات الماضية العديد من الإجراءات التى تهدف للتعامل مع موجات السيول والأمطار الغزيرة التى تضرب مناطق مختلفة من الجمهورية خلال فصل الشتاء خاصة في ظل التغيرات المناخية الحادة التى تتعرض لها البلاد خلال السنوات الأخيرة ، الأمر الذى دفع الوزارة لتنفيذ العديد من أعمال الحماية من أخطار السيول على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وأضاف "غانم" لصدى البلد أنه قد تم بالفعل إنشاء أكثر من 1000 منشأ للحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات ، وتمثل هذه المنشآت أهمية كبرى في حماية الأفراد والمنشآت والبينية التحتية (مثل الطرق وخطوط الكهرباء وغيرها) من أخطار السيول ، ومن جانب آخر تستخدم هذه المنشآت في حصاد الأمطار لإستخدامها بمعرفة التجمعات البدوية في المناطق القريبة من هذه المنشآت ، وذلك في إطار سعى وزارة الموارد المائية والرى لتنمية أى موارد مائية إضافية ، والتى تُعد أحد محاور الخطة القومية للموارد المائية.

وأشار "متحدث الرى " أن الوزارة أنشأت مركز التنبؤ بالفيضان والذي يستخدم المعلومات المتاحة عن هيدرولوجيا النهر لمحاكاة السلوك الهيدرولوجي الطبيعي للنهر ومراقبة الظواهر الجوية ، ومن ثم التنبؤ بأماكن وشدة هطول الأمطار.

وتابع أن الوزارة تقوم من خلال غرف العمليات ومراكز الطوارئ التابعة لها والتي تعمل على مدار الساعة برصد ومتابعة حالة الأمطار والسيول التي تتعرض لها البلاد من خلال مركز التنبؤ بالفيضان التابع للوزارة، وعلى الفور يتم رفع درجة الاستعداد القصوى وإستنفار المعدات والافراد بكافة قطاعات الوزارة، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة والتي يتم إمدادها بخرائط التنبؤ على مدار الساعة ، كما يتم تحليل البيانات التى يتم تجميعها من خلال شبكة أجهزة قياس الامطار المنتشرة فى جميع إنحاء الجمهورية لتحديد كمية الامطار التى سقطت بكل منطقة على مستوى الجمهورية، وكذلك حساب حجم المياه التى تم حصادها أمام السدود وداخل بحيرات التخزين.

وأكد أن جميع أجهزة الوزارة تعمل على مدار الساعة لضمان أداء وكفاءة سير العمل بكافة إدارات الرى والصرف على مستوى الجمهورية ، مع الاستمرار فى تطهير الترع والمصارف بجميع المحافظات ، والتأكد من جاهزية قطاعات وجسور المجارى المائية وكافة المحطات الواقعة عليها لمجابهة أي طارئ ، كما يتم تخفيض مناسيب الترع والرياحات والمصارف قبل سقوط الأمطار لتكون جاهزة لإستقبال مياه الأمطار ، وضمان جاهزية جميع محطات الرفع و وحدات الطوارئ على مستوى الجمهورية لمواجهة أية إزدحامات فى المجارى المائية ، كما يتم تجهيز جميع المعدات التابعه للوزارة لضمان جاهزية المعدات لمواجهة أى طوارئ حال حدوثها.