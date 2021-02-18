يبحث طلاب الثانوية العامة عن كيفية معرفة أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021، حيث طالبت وزارة التربية من المديريات في المحافظات المختلفة، بضرورة الانتهاء من تسجيل الاستمارة الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في موعد نهايته الأحد 21 فبراير 2021.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رابط الاستعلام عن كود الطالب كي يستطيع طلاب بالمرحلة الثانوية، في الصفين الأول الثانوي أو الثاني الثانوي؛ لتسجيل دخول وأداء الامتحانات إلكترونيًا، وذلك من خلال الضغط هنـــــــــــــــــا.

أكواد الامتحانات للصف الثاني الثانوي 2021

أعلنت وزارة التربية والتعليم في وقت سابق، رابط الاستعلام عن كود الطالب إلكترونيًا الذى من خلاله يمكن الطلاب بالمرحلة الثانوية، الحصول على الكود التعريفى الخاص بكل طالب، من خلال الرقم القومى، وبعد ذلك يستطيع الطلاب الدخول إلى الامتحانات، وذلك مع اقتراب بداية امتحانات الفصل الدراسى الأول.

يتمكن طالب الثانوية العامة من الدخول والتسجيل على المنصات التعليمية الإلكترونية بواسطة الكود الخاص به، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بهدف استكمال الدراسة خلال الفصل الدراسى الأول، وأيضًا الصف الدراسى الثانى.



رابط الاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي موقع دوت الخليج الاخباري يستعرض كيفية الحصول والاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي الخاص بكل طالب أو طالبة، من خلال اتباع الخطوات التالية:

- يقوم الطلاب بالدخول على موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن كود الطالب بالرقم القومي.

- ثم يدخل الطالب أو الطالبة الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقم، والموجود في شهادة الميلاد.

- يدخل الطلاب تاريخ الميلاد المدون في بطاقة الرقم القومى، وكتابة أسم المحافظة، والنوع سواء ذكر أو أنثى.

- يضغط الطلاب على زر تسجيل الدخول حتى يتمكن من الحصول على كود الطالب.