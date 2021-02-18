طارق الخولى: إشادة الأمم المتحدة بمنتدى شباب العالم نابعة من دراسة صحيحة وتعكس جهود الدولة المبذولة "فيديو"

قال النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إشادة لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للمجلس الاقتصادى والاجتماعى للأمم المتحدة، باسهامات منتدى شباب العالم بنسخه الثلاثة، جاء تتويجا لجهود مصر ودورها فى تمكين الشباب فى الفترة الماضية، من خلال منتدى شباب العالم الذى تحول إلى منصة حوار عالمية، بحيث ينظر إلى تحديات وقضايا المجتمع الدولى ككل.

طارق الخولى: منتدى شباب العالم ملتقى للحضارات

وأشار النائب طارق الخولى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ما حدث فى منتدى شباب العالم، يعد ملتقى للحضارات وجزء من الحوار الإنسانى الهادف، فى مواجهة ما يسمى بصراع الحضارات، وإمكانية القدرة على دعم هذا الجيل من الشباب حول العالم، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، ويستطيع أن يضع رؤى وحلول لكل القضايا التى تمثل تحدى لهؤلاء الشباب من خلال مناقشة هذه القضايا.

طارق الخولى: تلك الإشادة صادرة من دراسة صحيحة

ولفت عضو لجنة العلاقات الخارجية، بمجلس النواب، النائب طارق الخولى، إلى أن تلك الإشادة صدرت عن دراسة صحيحة، وتعكس قدر الجهود المبذولة فى منتدى شباب بالعالم، وما تناولة من قضايا ومخرجات ومبادرات أو توصيات، إضافة إلى حجم الشخصيات الدولية التى تحضر هذا المنتدى وتناول قضايا تمس المجتمع الدولى، ومنها دور الفنون والسينما فى مواجهة التطرف فضلا عن الذكاء الاصطناعى، والكثير من القضايا التى تحظى باهتمام دولى، مشيرا ألى الصبغة الدولية لهذا المنتدى، مؤكدا على دور المنتدى باعتباره منصة حوارية جادة لمناقشة القضايا العالمية.

وأكد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على البصمة والدور الكبير لمنتدى شباب العالم فى الفترة القادمة فى ظل صدور قرار إشادة بالمنتدى من لجنة التنمية الاجتماعية التابع للأمم المتحدة، فى ظل اهتمام الأمم المتحدة بقضايا الشباب وإسهامها فى إعداد منتدى للشباب تابع لجنة التنمية الإجتماعية التابع للمجلس الإقتصادى التابع للأمم المتحدة.

كما أشار عضو مجلس النواب، طارق الخولى، إلى أهمية موقع مصر واحتضانها لهذا المنتدى باعتباره ملتقى لكل حضارات العالم، ووجود شباب من كل انحاء العالم للمناقشة والحوار وخروج بمبادئ ترسيخ التأخى الإنسانى، والمناقشة حول كل القضايا الإقليمية والدولية، فضلا عن تعبير الشباب باهتمامهم وحرصهم على حضور المنتدى، الذى تنظمه مصر مؤكدًا على تحول هذا المنتدى إلى قوة ناعمة تمتلكها مصر وعمل هؤلاء الشباب إلى سفراء لنقل ما يتم مناقشته داخل هذا المنتدى والعودة إلى بلدانهم باعتبارهم مؤثرين فى بلادهم وتواجدهم داخل مؤسسات رسمية أو من خلال منظمات المجتمع المدنى.

وأشار طارق الخولى، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى الهدف من استخدام أو تطبيق نظام المحاكاة وهو توعية الشباب بالدور الذى تقوم به منظمات المجتمع المدنى، وعلى رأسها الأمم المتحدة فى مواجهة القضايا الدولية، فضلا عن وضع هذه المحافل فى مسؤلياتها نحو القضايا التى يتم مناقشتها من خلال نماذج المحاكاة، حيث يتم رفع توصيات حول القضايا التى تناقش وتخص هذه المنظمات، كما شارك ممثلى من بعض هذه المنظمات، ومن أبرزها الاتحاد من أجل المتوسط.