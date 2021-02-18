الصحة السعودية تعلن اقتراب العودة للحياة الطبيعية تدريجيًا

كورونا في السعودية-أرشيفية
كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدة أن اللقاحات سلاح قوي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم أن عودة المملكة للحياة الطبيعية تقترب كثيرًا، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستمرار في التعليمات التي تطلقها الوزارة، لمواجهة الفيروس.
الصحة السعودية قدمت اكثر من نصف مليون جرعة من لقاح كورونا
وأشار العبد العالي، أن السعودية تجاوزت النصف مليون جرعة المقدمة من لقاح فيروس كورونا، مضيفًا:"هناك خطة في التوسع تواصل تسارعها، ونتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية".
الصحة السعودية: اكتفاء المتعافين من كورونا بجرعة واحدة فقط
وشدد المتحدث باسم الصحة السعودية، على أن اللقاحات التي أُعطيت في المملكة آمنة وفعالة، مشيرًا إلى إجازة لقاح أسترازينيكا لمكافحة كورونا، حيث أن اللقاح معتمد أيضًا من منظمة الصحة العالمية، موضحًا أن المتعافين من كورونا يمكن أن يكتفوا بجرعة واحدة بفضل المناعة الطبيعية.
وكشف أن بعض مناطق المملكة ما زالت تسجل ارتفاعًا بإصابات كورونا، مؤكدًا أن هناك فرصة لتراجع تلك الإصابات، قائلًا:"إذا التزمنا بالاحترازات يمكن توقع تراجع عدد الإصابات.
الصحة السعودية تكشف أخر احصائيات فيروس كورونا
وفي سياق متصل أعلنت وزارة الصحة السعودية أخر احصائية لإصابات فيروس كورونا اليوم، ونشرت عبر صفحتها بموقع التغريدات القصيرة "تويتر"، التقرير اليومي لمستجدات الحالات.
وكشفت عن تسجيل (327) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19)، وتسجيل 5 حالات وفاة، بجانب تسجيل (371) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (365,017) حالة.
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