الصحة السعودية تعلن اقتراب العودة للحياة الطبيعية تدريجيًا

كشفت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس الموافق 18 فبراير 2021، أن المملكة تقترب بشكل تدريجي من العودة إلى الحياة الطبيعية، مؤكدة أن اللقاحات سلاح قوي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.



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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي اليوم أن عودة المملكة للحياة الطبيعية تقترب كثيرًا، مشددًا على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والاستمرار في التعليمات التي تطلقها الوزارة، لمواجهة الفيروس. الصحة السعودية قدمت اكثر من نصف مليون جرعة من لقاح كورونا وأشار العبد العالي، أن السعودية تجاوزت النصف مليون جرعة المقدمة من لقاح فيروس كورونا، مضيفًا:"هناك خطة في التوسع تواصل تسارعها، ونتابع منحنى الإصابات بكثير من اليقظة، وبمشيئة الله سنكون بالاتجاه الإيجابي باستمرار تقيدنا والتزامنا بالإجراءات الاحترازية". الصحة السعودية: اكتفاء المتعافين من كورونا بجرعة واحدة فقط