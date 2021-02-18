دار الإفتاء تكشف حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج أمر مشروع ومستحب، لتنفي تلك الأنباء والأقاويل المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة والتي تحرم احتفال المسلمين بليلة الإسراء والمعراج.

حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج

كتبت دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "المشهور المعتمد من أقوال العلماء سلفًا وخلفًا وعليه عمل المسلمين أنَّ الإسراء والمعراج وقع في ليلة سبعٍ وعشرين من شهر رجب؛ فاحتفال المسلمين بهذه الذكرى في ذلك التاريخ بشتَّى أنواع الطاعات والقربات هو أمرٌ مشروعٌ ومستحب؛ فرحًا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وتعظيمًا لجنابه الشريف".

وتابعت الإفتاء في منشورها: "وأما الأقوال التي تحرِّمُ على المسلمين احتفالهم بهذا الحدث العظيم فهي أقوالٌ فاسدةٌ وآراءٌ كاسدةٌ لم يُسبَقْ مبتدِعوها إليها، ولا يجوز الأخذ بها ولا التعويل عليها".

دار الإفتاء المصرية