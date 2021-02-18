طلائع الجيش يعبر القناة ويصعد لدور الـ 16 لكأس مصر

انتهت مباراة طلائع الجيش بقيادة المدير الفني عبد الحميد بسيوني ونادي القناة بقيادة المدير الفني أحمد سعيد، من ضمن لقاءات كأس مصر في الدور 32 من السابقة لصالح طلائع الجيش، بنتيجة ثلاث أهداف لهدف.

موقع دوت الخليج الإخباري

احرز الهدف الأول في اللقاء محمد شحاته في الدقيقة 25 من أحداث الشوط الأول، وأختتم علي الفيل الشوط الأول بالهدف الثاني في الدقيقة 45، واحرز إسلام نبيل لاعب فريق القناة بالخطأ الهدف الثالث لصالح طلائع الجيش في الدقيقة 61 من عمر المباراة، بعد تمريرة عرضية من الجانب الأيسر تصتدم بدفاع القناة لتسكن الشباك علي يسار الحارس.

في حين حقق المصري البورسعيد الفوز علي فريق المنصورة في المباراة التي أقيمت عصر يوم الاثنين الماضي، أنتهت المباراة بنتيجة 3-0 علي حساب المنصورة، جاء الهدف الأول للمصري خلال الشوط الأول ، وأحرز الهدف الثاني لاعب الفريق أحمد شديد قناوي في الدقيقية 77 والهدف الثالث في الدقيقة 91 ضمن منافسات بطولة كأس مصر في الجولة ال32 من المسابقة.

في حين انتهت مباراة سموحة ودكرنس الثلاثاء الماضي في كأس مصر في الدور 32 من المسابقة، لصالح سموحة برباعية نظيفة، أفتتح التسجيل في المباراة أحمد حمدي عبدالقادرفي الدقيقة 27، وأحرز الهدف الثاني عبد الكبير الوادي في الدقيقة 57 ، وجاء بالهدف الثالث ديرك نسيبامبي في الدقيقة 69، أحرز الهدف الرابع في المباراة حسام حسن في الدقيقة 72.

وفاز النادي الإسماعيلي الأثنين الماضي علي نادي لافيينا اف سي بهدفين مقابل هدف، حيث سجل في الدقيقة 52 اللاعب بينسيون شيلونجو، ثم استطاع لافيينا التعادل في الدقيقة 62 عن طريق اللاعب مصطفي النازاري، وفي الدقيقة 84 استطاع الدراويش ان يحسم المباراة لصالحه باحراز الهدف الثاني عن طريق اللاعب شيلونجو، والتأهل أخيرا الي الدور ال16.

ومن ناحيه أخري تم تأجل مباراة الأهلي والزمالك في بطولة كأس مصر الدور ال32 وذلك بسبب ضغط المباريات والمشاركات الإفريقية.

