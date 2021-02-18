المعاهد الأزهرية تصدر نماذج استرشادية لامتحانات المرحلة الابتدائية

جدة - نرمين السيد - قال قطاع المعاهد الأزهرية، إنه سيصدر نماذج استرشادية لامتحانات الفصل الدراسى الأول للمرحلة الابتدائية، للتيسير على الطلاب وتدريبهم على أداء الامتحانات المقرر انطلاقها يوم السبت، الموافق 27 فبراير الجارى.





وأوضح القطاع فى بيان اليوم الخميس، أنه سيتم إتاحة النماذج الاسترشادية على صفحته الرسمية على الفيسبوك، وتخصيص الرابط https://www.azhar.eg/seatsno.html ؛ للاستعلام عن أرقام الجلوس. وكان وكيل الأزهر الدكتور محمد الضوينى قد أعلن جداول امتحانات الفصل الدراسى الأول لجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية لعام "2020 - 2021"، خلال البث التفاعلى الذى عقده المركز الإعلامى للأزهر عبر مواقع التواصل الاجتماعى للإجابة عن استفسارات الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بشأن قواعد وإجراءات الامتحانات، علمًا بأن التلاميذ المكفوفين سيؤدون امتحاناتهم شفويًّا فى المواد المقررة عليهم. وتقرر أن تكون امتحانات الصف الرابع والخامس الابتدائى للمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية كالتالى: السبت 27 فبراير بمادة القرآن الكريم ومادة التربية الإسلامية، ويوم الاثنين 1 مارس فى المواد العربية والمواد الثقافية. كما يؤدى طلاب الصف السادس الابتدائى بالمعاهد العادية والنموذجية والخاصة والبعوث الإسلامية امتحاناتهم كالتالى: الأحد 28 فبراير فى مادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، والثلاثاء 2 مارس فى المواد العربية والثقافية.

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