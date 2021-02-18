‎صور.. الأنبا أرسانى يحضر اجتماع مجمع كهنة إيبارشية هولندا‎ الأرثوذكسية

جدة - نرمين السيد - ‎انعقد اليوم الخميس، الموافق الثامن عشر من شهر فبراير الجارى، اجتماع بدير السيدة العذراء مريم والأمير تواضروس المشرقى بشرق هولندا، لمجمع كهنة إيبارشية هولندا بحضور الأنبا أرسانى أسقف الإيبارشية.





‎بدأ اليوم بالقداس الإلهى، والذى ترأسه الأنبا أرسانى، كما استعرض أسقف هولندا فى اجتماعه بالآباء الكهنة، عقب القداس، عددًا من الأمور الرعوية داخل الإيبارشية. كما أجاب على الاستفسارات المقدمة من الآباء الكهنة فى نواحى الرعاية والخدمة، وأيضا ألقى كلمة بعنوان الذبائح فى العهد القديم وربطها بذبيحة الصليب. ‎وجرت صلوات القداس والاجتماع الذى تلاها وسط الإجراءات الاحترازية، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

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