صور.. العلاقات العربية العراقية على رأس مناقشات صالون المصريين الأحرار

جدة - نرمين السيد - كما حضر الصالون النائبة ليلى الحداد عضو مجلس النواب التونسى، والدكتور محمد أبو كلل مسؤول الشؤون العربية والإفريقية فى تيار الحكمة الوطنى العراقى، والدبلوماسى الدكتور صادق بخيت الفقيه، سفير السودان سابقًا لدى إثيوبيا، والدكتور المحبوب عبد السلام رئيس رابطة التربويين والتنويريين العرب، والمهندس سامى هاشم خياله مدير عام بسفارة العراق بالقاهرة.

وأدار اللقاء الإعلامى نبيل نجم، وحضرته أسماء الحسينى، مدير تحرير جريدة الأهرام، وعدد من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى صحفيين متخصصين بالشأن العربى والعراقى.

وتناول الصالون الحديث عن الزيارة الأخيرة للعراق، والمشاركة فى يوم الشهيد، وما شاهدوه من تغيرات طرأت على دولة العراق، من حيث تحقيق المواطنة والتكاتف لبناء الدولة العراقية، وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

ورحب حاتم باشات، بالكوكبة السياسية من البلدان العربية، فى رحاب المصريين الأحرار، ونقل تحيات رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، قائلا: "إنه أول تجمع يحدث داخل حزب سياسى من توليفة عربية "عراقية - تونسية - سودانية"، فى أحضان المصريين الأحرار".

وأكد باشات، أن العراق دولة قوية والوطن العربى، لا يمكنه الاستغناء عنها، من دواعى سرورنا، أن يكون الرئيس السيسى رأس الحربة الداعمة للعراق، من خلال التحالف الثلاثى مصر والعراق والأردن".

من جانبه عبر محمد أبو كلل، مسؤول الشؤون العربية والإفريقية بتيار الحكمة العراقى، عن امتنانه للوفود المشاركة فى زيارة العراق، لمعرفة حقيقة الأوضاع من أرض الواقع، مؤكدا أن بغداد موجودة، وسيكون لها دور قوى جدا وقريب.

وأضاف "أبو كلل"، أن بلاده مهتمة بالعلاقات العربية ومنفتحة على المنطقة، منوهّا بأن العراق يخطو للتعاون مع مصر والأردن، وسيبدأ مع الجزائر فى لجان تعاون، بعد توقف استمر قرابة 25 عامًا؛ مستنكرًا ما جاء على لسان نجلة الرئيس الراحل صدام حسين بأنهم أسياد البلد.

فيما قالت النائبة التونسية ليلى حداد، إن هناك تقصير من الجميع فى تضميد جراح العراق، مبينة: "دورنا العمل الجاد على لملمة جراح الشباب العربى دون البحث عن ألقاب"، كما لفتت إلى أهمية دور الإعلام فى إبراز الحقائق.

وأشارت إلى أن العراق فى السابق، كانت تمنح طلبة تونس الكتب الدراسية، وتتلمذ علماء تونس فى العراق وجامعاتها، وعلى الجميع مساندتها ومد جسور التواصل معها.

وفى ذات السياق، أكد الدكتور صادق الفقيه، الدبلوماسى السودانى، إن الدور المنوط للعراق معروف فإن دول الشمال الإفريقى، لا يوجد خلاف مع الجامعة العربية، ولكن الجوار العربى الآسيوى، هو الذى يشهد خلاف.

وأكد أن العراق هى الدولة الوحيدة المجاورة، وهنا نشدد الأهمية لكونها حلقة وصل مع دول الجوار الآسيوية، وتراجع العراق يمثل نقص يملؤه فى السابق إيران وتركيا.

فيما قال الدكتور المحبوب عبد السلام السودانى، رئيس مجلس رابطة التربويين والتنويريين العرب، إنه سافر العراق من قبل بعد ثورة السودان، ورأى التنوع الهائل الذى يشبه السودان، وكان يحضره قلق الحاضر الذى يدور فى أذهان الكثيرين منذ 2003، وجائحة كورونا.

وتابع: "لكن كانت زيارتى للعراق خلال الأيام الماضية مختلفة تمامًا وعكس تخوفات الكثيرين".