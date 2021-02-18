مدبولى : الاكتفاء الذاتى من السلع والمحاصيل لم يعد اختيارا فى ظل كورونا

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء إن الحكومة تولى أهمية كبيرة لملف الأمن الغذائى وتحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع والمحاصيل الاستراتيجية، لاسيما وأن هذا الأمر لم يعد اختيارا أمام الدول بعد ما شهده العالم من تداعيات انتشار جائحة كورونا، مضيفا أن الدولة من أجل ذلك، تعمل على إنشاء محطات معالجة للمياه، وشبكات رى ومشروعات تبطين الترع، وخطوط ناقلة للمياه، للحفاظ على مواردنا المائية، واستغلالها الاستغلال الأمثل، وكما أشرت قبل يومين خلال اجتماعى مع رؤساء اللجان النوعية بمجلس النواب، إلى أن تحقيق الأمن الغذائى بات جزءا من الأمن القومى للدولة.

وتابع : "نعمل على صياغة محاور استراتيجية الأمن الغذائى، والتى تهدف إلى الاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتحقيق التوازن بين معدلات الزيادة السكانية والموارد المتاحة".

من جانبه، أشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضى إلى أن الأمن الغذائى يعد من أبرز التحديات التى تواجه الدول المتقدمة والنامية على حد سواء، ويتطلب تحقيق الأمن الغذائى على مستوى الدولة أن تكون الدول قادرة على إنتاج أو استيراد حاجتها من الأغذية، وأن تكون قادرة على تخزينها وتوزيعها وضمان حصول جميع الأفراد عليها بصورة عادلة.

وأوضح الوزير أن محاور الأمن الغذائى تتمثل فى توفير الغذاء من خلال الإنتاج المحلى والتخزين الاستراتيجى، وتأمين مصادر الاستيراد، وأن تكون الأسعار مناسبة وفى متناول الجميع، مع وجود منتج ذى جودة، وصحى، وآمن، والمحور الثالث هو استدامة الموارد المتاحة .

ولفت إلى أن تحقيق الأمن الغذائى يستلزم زيادة الاستثمارات الموجهة للأنشطة الزراعية مع التوسع الرأسى فى الزراعة من خلال إضافة أصناف نباتية جديدة واتباع ممارسات زراعية حديثة والتوسع فى الزراعة المحمية، إلى جانب تدعيم أنشطة الإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى.

فيما استعرض وزير الزراعة أيضا الوضع الراهن للسلع والمحاصيل الزراعية، من حيث المساحة المنزرعة ومدى تحقق الكفاية المحصولية، وذلك فيما يتعلق بمحاصيل الحبوب والأعلاف والخضر والبساتين والمحاصيل السكرية، إلى جانب المحاصيل الأخرى، وفى هذا الصدد أشار الوزير إلى أن المحاصيل التى تحقق منها مصر فائضا، والتى تتمثل فى الخضر والفاكهة والأرز والذرة البيضاء والذرة الرفيعة والدواجن والألبان وبيض المائدة، كما عرض المحاصيل والسلع التى قاربت على تحقيق الاكتفاء الذاتى وهى المحاصيل السكرية والشعير، فضلا عن المحاصيل والسلع التى بها فجوة فى التغطية وهى: القمح والذرة الصفراء والمحاصيل الزيتية والفول البلدى واللحوم الحمراء.

وخلال الاجتماع، تطرق القصير إلى الرؤية المستقبلية للمحاصيل والسلع الزراعية حتى عام 2025، وكذا رؤية الوزارة واستراتيجيتها حتى عام 2030، والتى ترتكز على الاتجاه لزيادة الفائض من المحاصيل وزيادة التصدير، وذلك عن طريق التوسع فى صادرات الخضر والفاكهة، وتصدير سلع جديدة، والاتجاه لتقليل الفجوات المؤقتة للخضر، من خلال التوسع فى الصوب الزراعية لزيادة إنتاج الخضر بمواصفات عالية الجودة؛ سواء للاستهلاك المحلى أو للتصدير، والتحكم فى مواعيد الانتاج وتغطية الفجوات بين عروات الزراعة.

كما نوه وزير الزراعة إلى أن هذه المحاور تشمل كذلك الاتجاه نحو تحقيق الاكتفاء الذاتى ولو نسبيا لبعض المحاصيل والسلع، مع السعى إلى تقليل الفجوة للسلع الاستراتيجية، عن طريق التوسع الأفقى والرأسى، وكذلك التوسع فى الزراعة المطرية، ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

وقال القصير إنه من المتوقع إضافة مساحات جديدة من مشروعات الاستصلاح الزراعى حتى عام 2030، مشيرا إلى أن هناك مساحات أخرى تحت الدراسة فيما يخص التوسع الأفقى فى عدد من المناطق بإجمالى مساحة تصل إلى 3 ملايين فدان.

وأضاف: فيما يخص التوسع الرأسى تتجه الوزارة إلى رفع كفاءة استخدام وحدتى الأرض والمياه من خلال استنباط أصناف وهجن من المحاصيل عالية الإنتاجية ومبكرة النضج تكون مقاومة للإجهادات الحيوية والبيئية فى الوقت نفسه، إضافة إلى تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة والموفرة لمياه الرى، والعمل على تطوير وتحديث نظم الرى الحقلى، جنبا إلى جنب مع تطوير منظومة الإرشاد الزراعى ونقل التكنولوجيا الزراعية، مع تقليل الفاقد فى المحاصيل الزراعية أثناء عملية الحصاد وما بعدها، كما تطرق الوزير إلى المشروع المقترح لتطوير المراعى فى الصحراء المصرية، وتنمية الثروة الحيوانية بها.

من جانبه، قدم وزير التموين والتجارة الداخلية الشكر لوزير الزارعة، ومسؤولى الوزارة على ما بذلوه من جهد فى ملف الأمن الغذائى، وعلى ما قدمه وزير الزراعة خلال الاجتماع من معلومات مهمة فى هذا الإطار، مشيرا إلى أن ما عرضه وزير الزراعة يتسم بالتكامل والشمول، ومبدياً استعداد وزارة التموين للتعاون مع وزارة الزراعة فى شأن أى تعاقدات تسهم فى سد الفجوة فى عدد من المحاصيل الزراعية، والتى من بينها المحاصيل الزيتية، كعباد الشمس، وفول الصويا، وكذا محصول الفول، مشيراً إلى أهمية أن تكون الأراضى المستصلحة حديثاً بها نسبة من مثل هذه الزراعات.

وفى هذا الصدد، شدد رئيس الوزراء على أهمية التنسيق بين وزارتى الزراعة والتموين، وأن يتم الإعلان عن كل ما يخص الزراعة التعاقدية فى هذا الشأن، وذلك نظراً لأهمية هذا الملف، قائلا: محصول فول الصويا كلفنا وحده العام الماضى نحو 1.25 مليار دولار لاستيراده، وهو ما يستدعى تشجيع المزارعين على زراعة مثل هذه المحاصيل من خلال الزراعات التعاقدية، وذلك سعياً لسد الفجوة من تلك المحاصيل.

وقدم الدكتور محمد عبدالعاطى، وزير الموارد المائية والرى عرضاً حول الموقف التنفيذى لخطة تطوير وتحديث منظومة الرى، حيث أشار إلى أنها تتضمن تأهيل وتطوير الترع، وتأهيل المساقى، إلى جانب التحول لأنظمة الرى الحديث، لافتاً إلى أنه فيما يتعلق بخطة تأهيل ورفع كفاءة الترع، فإنه جار تنفيذها بأطوال تصل إلى 20 ألف كم بتكلفة تقدر بـ 68 مليار جنيه، ومن المخطط أن يتم الانتهاء منها يونيو 2024.

وأشار وزير الموارد المائية والرى خلال العرض، إلى الموقف التنفيذى لمشروعات الرى الحديث مليون فدان، موضحاً أن إجمالى الزمام المستهدف خلال العام المالى 2020- 2021، ووزارة الرى يخصها 516 ألف فدان، فيما يخص وزارة الزراعة 504 آلاف فدان، مضيفاً أن الزمام المنفذ من خلال وزارة الموارد المائية والرى وصل إلى 211052 فدانا بنسبة تنفيذ 41 %، وأن الطلبات المقدمة للتحول للرى الحديث بلغت 371 طلباً لزمام أكثر من 53 ألف فدان، فيما تم استصدار قرارات وزارية بتحويل زمامات من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث بإجمالى وصل إلى 155 ألف فدان، وتطرق الوزير إلى الآليات اللازمة لتطبيق نظام الرى الحديث بالأراضى القديمة.

وفى هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أهمية مشروعى الرى الحديث، وتبطين الترع فى توفير المياه، وتحسين التربة، وزيادة إنتاجية الفدان، وغيرها من الفوائد البيئية، مشيراً إلى أن الحكومة مستعدة للتوسع فى مثل هذه المشروعات ذات الأثر الواسع على مناحى الحياة، كما يتم توفير مليارات الجنيهات لهذه المشروعات.