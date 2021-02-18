عاجل.. عودة السياحة الروسية لشرم والغردقة بـ 4 رحلات أسبوعية 

جدة - نرمين السيد - وافقت سلطة الطيران المصرية، لشركة نورد ويلد الروسية، على القيام بـ4 رحلات أسبوعية، بداية من 28 مارس المقبل، بواقع رحلتين إلى الغردقة، ورحلتين إلى شرم الشيخ، بعد موافقة السلطات الروسية، على عودة السياحة إلى شرم الشيخ والغردقة.





وصرح الدكتور أشرف نوير، رئيس سلطة الطيران المدنى المصرى، بأن الشركة الروسية تقدمت إلى السلطة، لتشغيل رحلاتها فى 28 مارس المقبل، مباشرة من المطارات الروسية إلى شرم الشيخ والغردقة، وسوف يتم زيادة الرحلات فور انتظام التشغيل. وتابع نوير أن المطارات المصرية، تضاهى المطارات العالمية، من حيث الأمن والسلامة الجوية، ووجود أحدث أجهزة التفتيش فى إنهاء إجراءات سفر ووصول الركاب. وأشار نوير إلى أن وفدا روسيا مكون من 17 فردا من مفتشى الأمن بوزارة النقل الروسية، أجرى مؤخرا جولة تفتيشية، استغرقت 7 أيام على مطارى شرم الشيخ والغردقة، وأشادوا بالإجراءات الأمنية المتبعة بالمطارين.

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