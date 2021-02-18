صور.. حملات ميدانية للتوعية بمنظومة التأمين الصحى الشامل فى أسوان

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل، برئاسة الدكتور أحمد السبكى مساعد وزيرة الصحة والسكان، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن استمرار سلسلة الندوات التوعوية التثقيفية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل وحقوق المواطن بالمنظومة الجديدة، بكافة محافظات المرحلة الأولى، والتى تضم 6 محافظات وهم "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، السويس، أسوان".





وقالت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل فى بيان اليوم، إن منظومة التأمين الصحى الشامل من أعظم المشروعات التى جرى إنجازها فى الإصلاح الاجتماعى، ومن خلاله تمكنت الدولة من وضع نواة منظومة هائلة، تغطى كافة المواطنين بمختلف مستوياتهم الاجتماعية، وهو الأمر الذى استدعى التوعية بالمشروع وتثقيف كافة مواطنين بالمنظومة الجديدة، وشرح أبعاد وآليات التسجيل وأهميته، فضلًا عن حقوق المريض فى المنظومة الجديدة والتزاماته والفئات، التى تتكفل الدولة بتغطيتهم دون تحميلهم أى أعباء مالية.

وأكد البيان أن كافة الندوات التثقيفية تُعقد مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتباعد الاجتماعى، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأعرب عن فخره بفريق العمل الدؤوب الذى يدعو المواطنين للتسجيل فى المنظومة الجديدة، لإيمانه الشديد بهذا المشروع القومى، الذى تدعمه الدولة المصرية، فيما تسعى القيادة السياسية الرشيدة لمد مظلة التأمين الصحى الشامل، ليشمل كل المصريين فى غضون الـ 10 أعوام القادمة.

وأضاف البيان أن عقد الندوات الميدانية للمواطنين، يهدف إلى التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة وأهميتها، إضافة إلى شرح آليات التسجيل بالمنظومة وخطواتها والتعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل، كما تطرقت الندوات إلى الرد على كافة استفسارات وتساؤلات المواطنين حول المنظومة الجديدة.

وأشار إلى أنه خلال أسبوع واحد تم عقد 12 ندوة توعوية بمحافظة أسوان، حيث تنوعت الندوات وحملات التوعية الميدانية لتشمل العاملين والمترددين على مديرية الزراعة، متحف النوبة، معهد أورام أسوان، وكذلك المترددين على عدد من الوحدات الصحية والمنشآت العامة شملت وحدات "المريناب بإدفو، دار الضيافة بقرية الوقداب بإدفو، الكاجوج بكوم أمبو، سبعة قبلى بكوم أمبو، السلسلة بكوم أمبو، الشيخ مصطفى بادفو".

كما تم عمل لقاءات تثقيفية بمكتب بريد كوم امبو بالإضافة إلى التوعية بالمنظومة الجديدة، فى إطار القافلة الطبية بالغوالية.

وتابع: تأتى هذه الحملات التوعوية الميدانية فى إطار الجهود المبذولة بمحافظة أسوان، استعدادًا لتحقيق حلم التغطية الصحية الشاملة بالمحافظة، وتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بها، لافتًا إلى أن محافظة أسوان هى إحدى محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحى الشامل، والتى يبلغ عدد سكانها مليون و532 ألفا و400 نسمة.