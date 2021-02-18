أسامة هيكل يفتتح المقر الجديد لمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة بمدينة الإنتاج

افتتح أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، اليوم الخميس مقرًا جديدًا لمركز تدريب الإعلاميين الأفارقة في مدينة الإنتاج الإعلامي.
يضم المقر الجديد عددًا من القاعات المجهزة بأحدث أدوات التدريب بما يلائم المهام التي تأسس من أجلها وبما يعكس إمكانيات مصر في التطوير والتحديث.
ويقدم المركز دورات تدريبية متنوعة للصحفيين والإعلاميين الأفارقة بثلاث لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية.
يُذكر أن مركز تدريب الإعلاميين الأفارقة تأسس عام 1977 بهدف خلق إعلام أفريقي قادر على دفع عجلة التنمية، وتنمية أواصر التواصل بين شعوب ودول القارة.
وعلى مدار الأعوام الثلاثة والأربعين الماضية قام المركز بتدريب أكثر من خمسة آلاف متدرب من ٥٥ دولة أفريقية.
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