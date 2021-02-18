قناة "مجانية" تعلن إذاعة مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني بدوري أبطال إفريقيا

يخوض الأهلي مباراة هامة أمام سيمبا التنزاني، في ثاني مباريات دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا بالعاصمة التنزانية، بعد خوض المباراة الاولى أمام المريخ السوادني في القاهرة.

وأعلنت قناة مكسبي العربية عن نقل مباراة الأهلي وسيمبا التنزاني في إطار مواجهات دور المجموعات الإفريقي، بعد إذاعة مباراة المارد الأحمر مع المريخ السوداني.

وتقام المباراة في تمام الثالثة عصر الثلاثاء القادم، علي ملعب نجامين مكابا الوطني بالعاصمة التنزانية، ضمن منافسات دوري أبطال إفريقيا، وبطاقم تحكيم سيعلن بعد ايام قليلة.

وتمتلك قنوات بي ان سبورت القطرية، حقوق بث المباراة وهي الشركة الحاصلة علي نقل أحداث ومباريات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف" قبل أن تعلن قناة مكسبي نقل المواجهة المرتقبة عبر ترددها المفتوح علي القمر الصناعي نايل سات.

ويمكنك إستقبال التردد المفتوح لقناة مكسبي عبر القمر الصناعي النايل سات وبجودة sd كالتالي:

الجودة : sd نايل سات.

تردد القناة : 11411.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معدل التصحيح 4/3.

يذكر أن الأهلي يعتلي صدارة ترتيب المجموعة الاولى برصيد 3 نقاط، بعد الفوز علي المريخ السوداني بثلاثية دون رد في المباراة التي أقيمت بين الثنائي علي ملعب القاهرة، ويحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني بالمجموعة وأيضا بنفس الرصيد من النقاط ولكن ينقصه عن المارد الأحمر فرق الأهداف.

وأحرز الفريق التنزاني هدف وحيد، ويقع فيتا كلوب التنزاني في المركز الثالث بعد تلقيه الهزيمة من سيمبا، فيما يتزيل المريخ السوداني مؤخرة المجموعة بدون رصيد من النقاط، ومن المقرر أن تحدد موقعة الثلاثاء إنفراد أحد الفريقيين بصدارة المجموعة.

الجدير بالذكر أن محمود عبدالمنعم " كهربا"، لاعب الأهلي والمنتخب المصري، يحتل صدارة ترتيب هدافى دوري أبطال إفريقيا برصيد هدفيين كان أخرهم خلال مواجهة المريخ السوداني، بينما يحتل وصافة هدافي دوري أبطال إفريقيا بهدف وحيد كلا من لاعبى المارد الأحمر :

وليد سليمان ،طاهر محمد طاهر،محمد مجدي قفشة،بدر بانون ،أليو ديانج

ومن خارج القلعة الحمراء : سفيليلي مخوليسي، لاعب صنداونز، متشيمبا كوبي موجالو، لاعب سيمبا التنزاني، وغيرهم من اللاعبين.