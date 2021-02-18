"مين يقدر على الأهلي".. ظاهرة غريبة في الدوري المصري !!

مر حتى الآن ثلاثة عشر جولة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم موسم 2020-2021، باستثناء بعض المؤجلات لفرق أبرزها الأهلي والاتحاد السكندري.

حافظ الزمالك على صدارته لترتيب الدوري العام بعد فوزه أمس على فريق الإسماعيلي بنيجة 2-1، ليصل للنقطة رقم 29 من 12 مباراة لعبها الفريق.

وشهد الدوري المصري ظاهرة غريبة في آخر ثلاث جولات، وبالتحديد منذ انشغال النادي الأهلي باللعب في كأس العالم للأندية ثم منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

الظاهرة كانت ثبات الأهلي في مركزه الثاني رغم مرور ثلاث جولات لم يلعبها المارد الأحمر، حيث أقرب فريق استطاع أن يتقرب من النادي الأهلي في المركز الثالث هو مصر المقاصة في المركز الثالث برصيد 21 نقطة.

واستطاع الزمالك أن يقتنص ثلثي الفرصة التي قدمها له الأهلي بغيابه، فبعدما تعثر في أول جولة بغياب الأهلي أمام غزل المحلة بالخسارة 2-1، استطاع أن يحقق فوزين متتاليين الأول على الاتحاد السكندري بنتيجة 2 – 0، والثاني على الإسماعيلي بالأمس بنتيجة 2 – 1 في مباراة تأزمت أمام الفارس الأبيض حتى الدقائق الأخيرة.

ويتبقى للأهلي 3 مباريات أمام كلا من سموحة والإسماعيلي وإنبي، بخلاف مباراته أمام طلائع الجيش بعد العودة من مباراته أمام سيمبا في تنزانيا. ويواجه الاهلي سيمبا التنزاني خارج الديار ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا بعدما فاز على المريخ السوداني بالجولة الاولى بنتيجة 3-0، وتصدر مجموعته.





ترتيب الدوري المصري

وإليكم ترتيب الدوري المصري بعد غياب الأهلي لثلاث جولات:

1- الزمالك 29 نقطى

2- الأهلي 29 نقطة

3- مصر المقاصة 21 نقطة

4- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

5- المصري البورسعيدي 20 نقطة

6- الجونة 19 نقطة

7- بيراميدز 18 نقطة

8- سموحة 17 نقطة

9- إنبي 17 نقطة

10- غزل المحلة 17 نقطة

11- الاتحاد السكندري 15 نقطة

12- أسوان 14 نقطة

13- طلائع الجيش 12 نقطة

14- المقاولون العرب 11 نقطة

15- البنك الأهلي 10 نقاط

16- الإنتاج الحربي 9 نقاط

17- الإسماعيلي 8 نقاط

18- وادي دجلة 7 نقاط