فينجر: هذا هو سبب ضعف ليفربول في الموسم الحالي

كشف آرسين فينجر المدرب الأسطورة للأرسنال السابق عن سبب تراجع مستوى ليفربول في الفترة السابقة في الدوري الإنجليزي الممتاز، والنتائج السلبية للفريق في هذا الموسم للفريق، حيث يرى أن السبب يرجع للصفقة التي أبرمها الريدز في بداية الموسم في خط الوسط.

موقع دوت الخليج الإخباري



فيما أعلن ليفربول قبل شهور عن حصوله على خدمات نجم بايرن ميونخ السابق تياجو ألكانتارا، فاستبشرت جماهير "الريدز" كثيرًا، لاسيما وأن تياجو من بين أفضل اللاعبين في مركزه بأوروبا.

ولكن تفاؤل جماهير ليفربول تحول مع مرور الوقت إلى خيبة أمل بسبب ابتعاد تياجو عن الملاعب بسبب إصابة قوية وإصابته بفيروس كورونا، فضلاً مستواه "الباهت" في المباريات التي لعبها مع حامل لقب البريميرليج.

ويبدو أن الإضافة المرجوة من تياجو، قد تحولت إلى عبء كبير على فريق ليفربول، الذي يقدم مستويات بعيدة جدًا عمّا قام به في الموسم الماضي مع الألماني البافاري وتتويجة بلقب الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا.

وقال المدرب السابق لآرسنال آرسين فينجر، إن تياجو أضعف من قوة خط وسط فريق ليفربول، هذا الموسم.

وأضاف في تعليقات نشرها موقع "سبورت" الألماني: "بالنسبة لي، تياجو هو مشكلة نموذجية للمدرب"، وتابع "ليفربول كان جائعًا جدًا، وعدوانيًا في خط الوسط، بوجود فابينيو ونابي كايتا وهيندرسون، وأردف، كمدرب تعتقد أن ضمّ لاعب مميز تقنيًا (يقصد تياجو) سيجعل الفريق أفضل".

وواصل آرسين كلامه عن تياجو قائلاً "عندما تتعاقد مع لاعب مميز تقنيًّا، فإنك تفقد القوة في خط الوسط، وتدمر قليلاً من قوة فريقك"، وأضاف: "أحيانًا تؤدي رغبتك في تحسين الفريق، إلى أخذ شيء (قوي) منه".

وتتوالي الهزائم علي الريدز في الدوري الأنجليزي الممتاز للمرة الثالثة علي التوالي في هذا الموسم، والتي لم تحدث منذ عام 2014 أن يتلقي ثلاث هزائم متتالية في الدوري الأنجليزي، ليحتل المركز السادس في ترتيب البريميرليج.

ويذكر أن ليفربول يحتل المرتبة السادسة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 40 نقطة، فيما يحلق مانشستر سيتي وحيدًا في المقدمة بـ56 نقطة.

وبالرغم من تفوق المصري محمد صلاح في الدوري الأنجليزي الممتاز داخل صفوف الفريق، بالتصدر بهداف البريميرليج برصيد 17 هدف.

