سفير مصر بالخرطوم ينقل دعوة من رئيس الوزراء لنظيره السودانى لزيارة مصر

جدة - نرمين السيد - وذكر مجلس الوزراء السودانى، فى بيان اليوم الخميس، أن وزير شؤون مجلس الوزراء السودانى المهندس خالد عمر يوسف، التقى اليوم مع السفير حسام عيسى.

وأكد وزير شئون مجلس الوزراء أن المرحلة الجديدة التى يمر بها السودان واتجاهه نحو تحقيق التحول الديمقراطى ستنعكس إيجابا على العلاقات الثنائية بين البلدين، والدفع بها لآفاق أرحب لتصب فى مصلحة شعبى البلدين.

وأشار المهندس خالد عمر يوسف، إلى ضرورة التنسيق بين مصر والسودان وإثيوبيا للتوصل لاتفاقيات مُلزمة تُحافظ على مصالح كل الأطراف فيما يخص ملف سد النهضة.

وأضاف أن وزارة الاستثمار الجديدة ستعمل على بحث وتطوير مشاريع الاستثمار والتجارة بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير المصرى فى السودان حسام عيسى، ضرورة تعزيز وتطوير العلاقات بين البلدين فى مجالات الصحة والمشاريع الزراعية والربط الكهربائى بين البلدين، ومتابعة ماتم تحقيقه من مشاريع إستراتيجية، اضافة لتبادل الخبرات والمنح التعليمية من الجامعات المصرية للطلاب السودانيين.