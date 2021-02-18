جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى.





جاء ذلك فى كلمة له مساء اليوم الخميس، تم إذاعتها عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا. وأشار الوزير إلى أنه بالنسبة للشهادة الإعدادية فقد تقرر عقد امتحان يوم 7 مارس، وسيكون امتحانا واحدا لجميع المواد "متعدد التخصصات"، فيما تم تدريسه فى الفصل الدراسى الأول وسيكون الحضور يوم واحد فقط فى لجان مدرسية.. وسيكون نتيجة هذا الامتحان "اجتياز أو عدم اجتياز".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل.. عقد امتحان موحد للشهادة الإعدادية للترم الأول فى 7 مارس المقبل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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