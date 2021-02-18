عاجل.. شوقى يعلن إطلاق منصة التعليم المصرى 

جدة - نرمين السيد - أعلن الدكتور طارق شوقى، أنه فى ضوء استكمال العام الدراسى ومساعدة الطلاب فى التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصرى"، لمساعدة جميع الطلاب فى التعرف على مصادر التعليم المختلفة التى أطلقتها الوزارة.





جاء ذلك فى كلمة له مساء اليوم الخميس، تم إذاعتها عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا. ويمكن تصفح منصة التعليم المصرى من خلال اللينك التالى: https://eduhub.moe.gov.eg وكشف الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عدة قرارات بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسى الأول، وكذلك آلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسى الثانى. وأكد الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلاً من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية ولمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، مشيرًا إلى الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أى صف دراسى إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل فى لجان مراقبة.

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