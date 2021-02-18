فيديوجراف.. ممشى أهل مصر.. كورنيش النيل على الطراز العالمى

جدة - نرمين السيد - وينفذ المشروع على 3 مراحل أولها بطول 2 كيلو متر من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى أكتوبر، حيث بلغ معدل تنفيذ المرحلة الأولى نحو 85%، كما تم مضاعفة طول المسار لـ4.7 كيلو متر بدلًا من 2 كيلو متر.

كما عمل القائمون على المشروع على زيادة طول الممشى عن طريق إنشاء مسار موازى بجوار النيل بعرض 6.5 متر، بالإضافة إلى إنشاء مسار علوى بمتوسط عرض 4.5 متر وتنفيذ ممرات داخل النيل لأبعاد تصل لـ55 مترًا.

كما يتضمن مشروع ممشى أهل مصر تنفيذ مساحات خضراء تصل لـ3.100 متر مربع تحتوى على أكثر من 235 شجرة و62 نخلة، حيث تم تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى لكل العناصر الإنشائية بنسبة 100%.

وتضم العناصر الإنشائية "المبانى والمشايات والمدرجات والسلالم والجراجات وغيرها"، كما يتم استكمال التشطيبات والأعمال الإلكتروميكانيكية والفنية بالمشروع، فيما يجرى الانتهاء من تنفيذ التراسات ونوافير المياه والإضاءة والفرش والمظلات والبرجولات.