غدا.. مصر للطيران تسير 63 رحلة جوية 

أعلنت شركة مصر للطيران عن تسيير غدًا الجمعة ١٩ فبراير ٦٣ رحلة جوية بمعدل ٤٤ رحلة دولية إلى كل من بيروت، چوبا، بغداد، كازابلانكا، أبوظبي، لارناكا، لندن، نيويورك، دوالا، باريس، إسطنبول، ميلانو، كوبنهاجن، دبي، أمستردام، روما، موسكو، اثينا، بودابست، البحرين، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أربيل، الخرطوم.

كما تشمل الرحلات ١٦ رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان، و٣ رحلات شحن جوى.

وتنقل جميع هذه الرحلات أكثر من ٥١٦٨ راكب.

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