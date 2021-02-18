سفيرة كوبا بالقاهرة تبحث مع مسئولين بالخارجية التعاون الثنائي وتوفير عقار كورونا للمصريين

بحثت السفيرة تانيا أجيار فرنانديز، سفيرة كوبا لدى القاهرة، مساء اليوم بمقر وزارة الخارجية بماسبيرو، سبل دعم العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة تعميق التعاون بين هافانا والقاهرة.
كما عبرت سفيرة كوبا بالقاهرة، خلال استقبال السفير أشرف منير، نائب مساعد وزير الخارجية لشئون الأمريكتين، لها بمقر الوزارة، عن رغبة بلادها في توفير عقار "بيومودلين تي" للمواطنين المصريين خاصة وأنه أثبت كفاءة وفعالية خلال التجارب السريرية والاستخدام الطارئ، كما أنه سهل النقل والتخزين ولا يحتاج إلى تبريد عال كنظائره من البلدان الأخرى.
كما تم تطبيق استخدام عقار "بيومودلين تي" على الفئات المُعرضة للخطر حال إصابتهم بفيروس "كورونا " مثل كبار السن في المراكز الاجتماعية والصحية ، ومن بينها : دور التمريض ، ومستشفيات الصحة النفسية ، والمرضى الذين يعانون أمراضا ذات صلة.
يذكر أن عقار "بيومودلين تى" مُسجل في كوبا منذ عام 1994 وهو عقار بيولوجي طبيعي المنشأ يعمل على تقوية الجهاز المناعي ، ويستخدم في معالجة إصابات الجهاز التنفسي المتكررة لدى كبار السن بفعالية كبيرة ونتائج آمنة.
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