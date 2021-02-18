ما هي مبادرة إحلال وتجديد السيارات؟ (كل التفاصيل)

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محمد سياف - ابو ظبي - مبادرة إحلال وتجديد السيارات هي برنامج حكومي يهدف لإحلال السيارات القديمة ومن يمكنه المشاركة في هذة المبادرة فقط أصحاب موديلات 2001 وما قلبها أي السيارات التي مر على إنتاجها 20 عاما فما فوق.

تشمل المبادرة أيضا السيارات الملاكي، الميكروباص، والأجرة والنقل أيضا وفى السنة الأولي تستهدف المبادرة 70 ألف سيارة ملاكي وأجرة، وخلال السنة الثانية تستهدف 90 ألف سيارة ونفس العدد للسنة الثالثة أيضا بالإضافة إلى 55 ألف سيارة تاكسى وملاكى و 15 ألف ميكروباص يتم تحويلهم.

يشترط أن يكون عمر المشارك بالمبادرة أقل من 21 عام ولا اكثر من 55 عام. يتم التقديم في المبادرة عن طريق الدخول على موقعها الإلكتروني Go Green Misr وإنشاء حساب فيها وإدخال البيانات المطلوبة بعد ذلك وإرسال المستندات الرسمية التي سيتم النظر فيها ومراجعتها وتقييمها أيضا من قبل لجان حكومية.

انطلقت مبادرة إحلال وتجديد السيارات بشكل رسمي تماما يوم الاثنين الموافق 4/1/2021 لإحلال السيارات القديمة التي قد مر 20 عاما فأكثر على إنتاجها ويتم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي.

تسعى الحكومة المصرية إلى إحلال حوالى 250 ألف سيارة وهذا فقط كمرحلة أولي، وتشمل هذه المرحلة جميع أنواع السيارات التاكسى، والميكروباص، والملاكى.

تقوم الحكومة بتوفير قروض ميسرة لأصحاب السيارات لتيسير عملية الإحلال عليهم. وتم افتتاح أول معرض لإحلال المركبات والمسئولة عن تنظيمه وزارة الصناعة والتجارة والتي تتم تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

أهداف مبادرة إحلال وتجديد السيارات

تهدف المبادرة وتسعى إلى العمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأيضا العناصر البيئية والعناصر الإجتماعية. يتم خضوع السيارات الحديثة إلى كل معايير الجودة والأمان للحد من التلوث الهوائي وإهدار الوقود، المبادرة أيضا بها جميع وسائل الأمان لضمان منع الحوادث المرورية إضافة إلى شكلها الحضاري في الشوارع والطرق الجديدة والمتطورة، حيث يبحث أغلب المواطنين حاليا عن أنواع وأسعار السيارات المشاركة في المبادرة.

في حقيقة الأمر مبادرة إحلال وتجديد السيارات تساعد وتساهم في تحقيق الأمن البيئي ولها أيضا دور بارز في الاقتصاد حيث أن تحويل السيارات من البنزين إلى الغاز الطبيعي تتكلف إجماليا من بين 8:12 ألف جنيه وهذا يتم تحديده حسب نوع السيارة فقيمة تكلفة التشغيل اليومي لها تقل بسبب المقارنة بين سعر الغاز الطبيعي والبنزين حسب أسعار الوقود العالمية والتي يتم تحديد قيمتها كل 3 اشهر.

فوائد مبادرة إحلال وتجديد السيارات

تحقق هذه المبادرة القومية استفادة كبيرة لكل من الدولة والمواطن، وتقوم بتسهيلات كبيرة وتقوم بمشاركة مؤسسات الدولة والقطاع الخاص أيضا، وتتمثل فوائد المبادرة تتمثل في الحد من نزيف العملات الأجنبية التي يتم صرفها على البنزين، وتتمثل أيضا في العمل على استخدام واستغلال الغاز الطبيعي بشكل صحيح حيث يوجد منه فائض محلى بالإضافة إلى دوره البارز في المحافظة على نظافة ونقاء البيئة والحد من تلويث الهواء.