"الشريف" حسن حمدي.. قصة براءة وعليها 2 مليون جنيه

أصبح حسن حمدي رئيس الأهلي الأسبق اليوم أشرف الرجال بحكم رسمي بعد انتهاء قضية شغلت الشارع الرياضي لسنوات، تم اتهامه فيها بالتشكيك في مصادر أمواله أثناء فترة عمله كرئيس للنادي الأهلي ووكالة الأهرام للدعاية والإعلان.

وقررت السلطات المختصة اليوم انتهاء التحقيق مع حسن حمدي بعدما كان قد تم مخاطبة كلا من البنك المركزي المصري والشهر العقاري، بمنع حسن حمدي من التصرف في ممتلكاته.

بدأت القضية في عام 2012، بصدور قرار منع رئيس الأهلي الأسبق، من التصرف في ممتلكاته السائلة والمنقولة، والعقارية ، وذلك بعد الشكوى التي أقيمت ضده في عام 2011 برقم 64.

واستمر التحقيق مع حسن حمدي لمدة ثماني سنوات، من خلال جهاز الكسب غير المشروع، في الفترة التي قضاها في رئاسة وكالة الأهرام للدعاية والإعلان، والجلوس على مقعد الرئيس في النادي الأاهلي خلفا لصالح سليم.

ودفع حسن حمدي مبلغ 2 مليون جنيه كفالة نظير خروجه بعد التحقيق معه من جهاز الكسب غير المشروع.

وفي خلال ثماني سنوات مضت، استطاع أن يقدم حسن حمدي كافة الأدلة والمستندات والبراهين، التي تثبت مصادر دخله، وموقفه القانوني والمالي، نظير الأموال التي تلقتها يده، وحقيقة أنه يمكن أن يكون قد كسب تلك الأموال من مصادر غير مشروعة.

وبعد كل تلك المدة تم إصدار قرار ببراءة حسن حمدي وإثبات نزاهته وتم إلغاء القرار الذي كان قد صدر ضده بمنعه من التصرف في أمواله وممتلكاته، ومنعه من السفر خارج البلاد.

بالإضافة لحكم البراءة الذي بالنسبة للرئيس الأهلاوي لا يقدر بمال بعد العديد من السنوات تم التشكيك في ذمته فيها واتهامه بالفساد، استطاع حسن حمدي أن يحصل على الـ2 مليون جنيه التي كان قد دفعها ككفالة في 2012، ليطوي فصول القضية التي أثارت اهتمام جماهير الكرة المصرية طيلة السنوات الماضية .