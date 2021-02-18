وزير التعليم يتراجع عن قراره بخصوص الشهادة الإعدادية

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية لتكون في يوم 7 مارس لإمتحان جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، وبالنسبة لـ الطالب الذي سيجتاز هذا الامتحان فسيكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي

وأكد شوقي، أنه سيكون امتحان الترم الأول بدون درجات، والهدف منه اجتياز الطالب لامتحانات الترم الأول وانتهاء منهج الفصل الدراسى الأول فقط.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن هذا القرار سيضمن تقييمًا عادلًا للطلاب، ويجنبنا فكرة حضور الطلاب أكثر من يوم وتجمعهم داخل اللجان.

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أعلن فى وقت سابق عن عدد من القرارات، منها ضم امتحانات الترم الأول للثاني بالنسبة للصف الثالث الاعدادي لتكون كالشهادة الثانوية.

وزير التربية والتعليم