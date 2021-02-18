عمان توقع اتفاقية إعفاء متبادل من التأشيرات مع جورجيا والبيرو

قامت سلطنة عمان بتوقيع اتفاقية دولة جورجيا تنص على الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة، وذلك وفق لوكالة الأنباء العمانية.

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وزير خاجية عمان يوقع اتفاقية اعفاء متبادل من التأشيرات مع جورجيا والبيرو

فيما وقع الاتفاقية نيابة عن سلطنة عمان، الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية، بينما وقعها من الجانب الجورجي فاختانج جاوشفيلج، سفير جورجيا المعتمد لدى السلطنة.

كما وقعت سلطنة عمان مع جمهورية البيرو على اتفاقية للإعفاء المتبادل من التأشيرات لحملة الجوازات الدبلوماسية والخاصة والخدمة.

وتأتي تلك الاتفاقيات بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين عمان وجورجيا والبيرو.

عمان: عدم تجديد تراخيص مزاولة العمل لغير العمانيين فى وظائف بعينها



وفي سياق منفصل كانت عُمان، أعلنت بنهاية الشهر الماضي، عن توطين عدد من المهن في بعض القطاعات، لتصبح لمواطني السلطنة بشكل حصري. وقالت وزارة العمل العُمانية وقتها، إنه سيتم توطين عدد من المهن في منشآت القطاع الخاص، بعدم تجديد تراخيص مزاولة العمل للعاملين حاليا بعد انتهائها، موضحة أن ممارسة هذه المهن "ستقتصر على العُمانيين فقط" على أن تدخل حيز التنفيذ بعد نحو 6 أشهر. عمان تعلن عن وظائف للعمانيين فقط