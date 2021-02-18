قرار جديد يخص المنتخب الأوليمبي قبل منافسات طوكيو

تلقى اتحاد الكرة المصرية وشوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الاوليمبى اخطار رسمي من اللجنة الأولمبية الدولية بإقامة قرعة أولمبياد طوكيو 2021 يوم 21 مارس المقبل فى زيورخ.

موقع دوت الخليج الإخباري



كما أخطرت اللجنة الأولمبية الدولية اتحاد الكرة والجهاز الفنى لمنتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، بوصول الكرة التى سيلعب بها الفراعنة مباريات أولمبياد طوكيو 2021 فى شهر مارس المقبل، بجانب بعض الأدوات والمعدات التى تتعلق بالأولمبياد.

ومن المقرر أن يلعب منتخب مصر الأولمبى مبارياته الودية فى شهر مارس المقبل، بالكرة التى ترسلها اللجنة الأولمبية الدولية لاتحاد الكرة حتى يتعود اللاعبون على الكرة قبل المشاركة فى الأولمبياد فى يوليو المقبل.

وتلقى اتحاد الكرة ومنتخب مصر الأولمبي خطابا من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرهم فيه بمكان إقامتهم بأحد الفنادق الخاصة وعدم إقامتهم بالمدينة الأوليمبية باليابان والتي سيتواجد فيها باقي المنتخبات الأخرى المشاركة في الاوليمبياد.

في حين يترقب الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي بقيادة شوقي غريب موقف فيروس كورونا من أجل الاتفاق علي وديتين خلال التوقف الدولي المقبل في شهر مارس ويبدأ يوم 22 ، حيث أكد شوقي غريب أن منع السفر في بعض الدول و تحديدا أوروبا يحجب المنتخب الأوليمبي من الاتفاق علي خوض وديات، ومؤكدا أنه ما زال هناك مفاوضات مع أكثر من منتخب للوصول إلي أفضل الحلول.

وتابع غريب فى تصريح أن من ضمن الحلول أيضا لعب وديتين داخل مصر خلال شهر مارس وهو ما سيتم حسمه خلال الفترة المقبلة وذلك في إطار استعداد الفراعنة الصغار لاوليمبياد طوكيو 2021 في يوليو المقبل.

وفي نفس السياق أرسل مسئولي المنتخب المصر الأوليمبي خطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يخطرهم فيه باختيار المنتخب للون الأحمر والأبيض لقمصان الفريق خلال دورة الألعاب الأوليمبية بطوكيو 2021 في شهر يوليو المقبل.

وكشف شوقى غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، أن محمد صلاح نجم ليفربول هو الاختيار الأول بالنسبه له فى قائمة اللاعبين الثلاثة المختارين للمشاركة مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد طوكيو المقرر لها يوليو من العام الجارى 2021، فوق ثلاثة وعشرين سنه وانه لم يقرر بعد عن الورقتين الباقيتين داخل صفوف الأوليمبي في البطولة.

