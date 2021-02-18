وزير التعليم: امتحان سنوات النقل لمدة ساعتين في ورقة واحد لجميع المواد

وزير التربية والتعليم- ارشيفية
صرح الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، بعدد من القرارات الجديدة التي تكشف تفاصيل وآلية امتحانات الفصل الدراسي الأول، وذلك فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد تقديرًا للأوضاع الحالية التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا.
امتحانات الفصل الدراسي الأول
قدمت وزارة التربية والتعليم عدد من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل بأقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فقط بدلًا من 3 ساعات في يوم واحد وورقة امتحان واحدة.
شكل ورقة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل
أوضح وزير التربية والتعليم، أن ورقة الامتحانات ستضم عدد من الأسئلة "اختيار من متعدد" موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.
تبدأ امتحانات النقل في نهاية الشهر الجاري، سيكون جدول الامتحان كالتالي: "الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس".
ولفت وزير التعليم، إلى أن الطلاب من الصف الرابع حتى الثانى الثانوى يؤدون امتحانًا مجمعًا بواقع 3 امتحانات خلال 3 شهور بداية من نهاية مارس حتى نهاية مايو، لتكون تلك الامتحانات بديلة عن امتحانات آخر العام.
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