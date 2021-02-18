وزير التعليم: امتحان سنوات النقل لمدة ساعتين في ورقة واحد لجميع المواد

قدمت وزارة التربية والتعليم عدد من الحلول المبتكرة لتقييم الطلاب في سنوات النقل بأقل قدر ممكن من الزمن وسط تباعد اجتماعي وإلتزام بالضوابط الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا، على أن يكون الامتحان متعدد التخصصات لمدة ساعتين فقط بدلًا من 3 ساعات في يوم واحد وورقة امتحان واحدة.

شكل ورقة امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل

أوضح وزير التربية والتعليم، أن ورقة الامتحانات ستضم عدد من الأسئلة "اختيار من متعدد" موزعة على المواد الأساسية التي تضاف المجموع، بينما المواد غير المضافة للمجموع ستكون في نهاية العام.

تبدأ امتحانات النقل في نهاية الشهر الجاري، سيكون جدول الامتحان كالتالي: "الصف الرابع الابتدائي "يوم 28 فبراير"- الصف الخامس الابتدائي "يوم 1 مارس"- الصف السادس الابتدائي "يوم 2 مارس"- الصف الأول الإعدادي "يوم 3 مارس"- الصف الثاني الإعدادي "يوم 4 مارس".

