يسرا أباظة: مواجهة الزيادة السكانية ضرورة.. والاستمرار على نفس النهج الحالى يهدر عوائد التنمية

قالت النائبة يسرا أباظة، عضو مجلس الشيوخ، إن إقدام الرئيس عبدالفتاح السيسى والحكومة على القيام باصلاحات اقتصادية عميقة وجريئة حظيت بمدح صندوق النقد الدولى، حيث أن معدلات النمو الاقتصادى تجاوزت 5,5% سنويا.

يسرا أباظة: تضاعف عدد السكان خطر

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، يسرا أباظة، إلى أن الزيادة الكبيرة فى معدل النمو السكانى، إذا استمر بنفس الشكل سيتضاعف عدد السكان فى أقل من 40 سنة.

وألمحت النائبة يسرا أباظة، إلى أن مراكز الأبحاث تؤكد بأن النمو الاقتصادى، ينبغى أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكانى، كى يكون قادراً على خلق الوظائف اللازمة للجيل الجديد.ولكن نتيجة الزيادة فى معدل النمو السكانى لا نستطيع جنى ثمار النمو، حيث أن المواليد الجدد يلتهمون ثمار النمو الذى يذهب إلى توفير الغذاء والأدوية والخدمات، بدلًا من استثمارها فى قطاعات تولد الإنتاج وكذلك تآكل مساحة الأراضى الزراعية، ومصادر المياه المحدودة وقلة نصيب الفرد من المياه العذبة.

كما أشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى حديث الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، بشأن معدل النمو السكانى المستهدف فى عام 2030، وهو 2,4 طفل لكل سيدة، وأن الهرم السكانى لمصر يوضح أن أكبر فئة عمرية هى من الأطفال الصغار، من عمر صفر إلى 9 سنوات وهم يمثلون نسبة 25 %، من المجتمع المصرى، مما يحمل الدولة ميزانية ضخمة، من أجل توفير الخدمات والغذاء والتوسع فى الفصول الدراسية، لذلك لا بد من التوعية بخطورة المشكلة السكانية، والحد من التزايد الكبير فى معدلات النمو السكانى، واتباع سياسة بعض الدول مثل دولة الصين فى مواجهة التزايد الكبير للسكان وهى سياسة الطفل الواحد، لنضمن للأجيال القادمة نصيب من ثمار التنمية.