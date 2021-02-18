وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول

أكد الدكتور طارق شوقي، أن نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية ستكون اجتياز أو عدم اجتياز وليس بالدرجات، على أن تكن ورقة الامتحانات عبارة عن امتحان واحد جامع للتخصصات المختلفة التي تم تدريسها خلال الترم الأول.

امتحانات الشهادة الإعدادية

أوضح شوقي خلال في كلمة له تم إذاعتها عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الاعدادية لا تضاف درجاتها إلى المجموع الكلي في نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني.

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسي الأول أو حصل على 50% فأكثر في الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% في مادة أو أكثر عليه التقدم لامتحان تكميلي ويعد هذا الامتحان شرطًا أساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسي الثاني في المواد التي تسببت في ذلك.

تفاصيل امتحانات الشهادة الاعدادية

ولفت وزير التعليم، إلى أن مجموع الطالب يحسب وفق الدرجات التي سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية "عام/ فنى /........الخ" وفق تلك الدرجات.

الجدير بالذكر، أن امتحان الفصل الدراسي الثاني سيعقد بالمدرسة بلجان مراقبة ومؤمنة طبقًا لخطة توزيع المنهج للفصل الدراسي الثاني فقط، وفق الإجراءات المتبعة لعقد الامتحانات العامة بكل مديرية.