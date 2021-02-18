إيمان العجوز: نطمح إلى تحقيق التنمية المستدامة والتناغم بين البرلمان والحكومة ينعكس على المواطن

إيمان العجوز - أرشيفية
عٌينت النائبة إيمان العجوز، عضوًا فى اللجنة الاستشارية العليا للنقابة العامة للمهندسين، والذى بدوره يتم وضع المعايير والضوابط لعمل المكاتب على مستوى الجمهورية، وتُشرف على حسن سير أداء المكاتب الاستشارية، وإصدار تراخيص مزوالة للنشاط الاستشارى الهندسى وضمان عدم حيادها عن الدور المناط به.
إيمان العجوز: نطمح لتحقيق التنمية المستدامة
وقالت عضو مجلس النواب، إيمان العجوز، إن دور اللجنة يشمل تلقى الشكاوى والاقتراحات بخصوص مكاتب الاستشارات الهندسية، التى تمارس دورها وفقًا للمعايير التى حددتها اللجنة، مع سحب رخصة مزوالة المهنة لهذه المكاتب، مشيرة إلى أن نشاط اللجنة يتضمن كل المهندسين والشركات التى تعمل فى المجالات الهندسية وكل ما يتعلق بالإستشارات الهندسية على مستوى الجمهورية.
وتابعت عضو مجلس النواب، إيمان العجوز، نطمح لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال التناغم بين البرلمان والحكومة، لتحقيق الخطة الاستراتيجية للقيادة السياسية، وتحقيق مستقبل أفضل للدولة، وإعادة مصر إلى مسارها الصحيح ومكانتها الطبيعية.
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