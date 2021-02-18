عاجل.. الزمالك يفوز على الأهلي بدوري كرة اليد

فاز فريق الزمالك لكرة اليد على فريق النادي الأهلي، بنتيجة 28-27، في مباراة جمعت بين الفريقين بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بفوز الزمالك بنتيجة 15-14، ، وحسم الزمالك فوزه في الثواني الأخيرة بعدما قلب التعادل إلى الفوز بنتيجة 28-27.