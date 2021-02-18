أبرز قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عدد من القرارات الجديدة بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.

موقع دوت الخليج الاخباري يستعرض أبرز قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول والثاني.

- تعديل زمن الامتحان إلى ساعتان بدلًا من ثلاث ساعات لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.

- عقد امتحان الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد "متعدد التخصصات"، فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، وسيكون نتيجة هذا الامتحان "اجتياز أو عدم اجتياز".