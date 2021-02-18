وزير التربية والتعليم- ارشيفية
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، عدد من القرارات الجديدة بشأن تفاصيل وآلية إجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول وآلية استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني.
- تعديل زمن الامتحان إلى ساعتان بدلًا من ثلاث ساعات لكل صف، ويتم تحديد عدد أسئلة كل مادة طبقًا للوزن النسبي لها.
- عقد امتحان الشهادة الإعدادية يوم 7 مارس وسيكون امتحان واحد لجميع المواد "متعدد التخصصات"، فيما تم تدريسه في الفصل الدراسي الأول، وسيكون نتيجة هذا الامتحان "اجتياز أو عدم اجتياز".
- امتحانات التعليم الفني سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.
- تعقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد أقرانهم، طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، ماعدا طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.
- تعقد امتحانات الطلاب المصريين المتواجدين في الخارج إلكترونيًا للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي في البلاد التي تم تعليق الدراسة بها، على أن يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي عند العودة إلى أرض الوطن.
- سيكون الحضور إختياريًا "بدون غياب" حسب الجداول كما تم في الترم الأول بدءًا من السبت 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.
- من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.
- سيتم عقد امتحان إلكتروني "تجريبي" للصف الثالث الثانوي في شهر أبريل المقبل من المنزل.
- امتحانات الثانوية العامة إلكترونية كما تم الإعلان سابقًا لجميع الطلاب في لجان مدرسية مراقبة وفق جدول للمحاولات المختلفة سوف يتم إعلانه قبل نهاية شهر فبراير الجاري.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أبرز قرارات وزير التربية والتعليم بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع تحيا مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.