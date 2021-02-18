أبرز تصريحات وزير التعليم بشأن الدبلومة الأمريكية

طارق شوقي وزير التربية والتعليم-أرشيفية
كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض القرارات الخاصة بطلاب الدبلومة الأمريكية، وجاء أبرزها كالتالي:إقرأ أيضًا: وزير التعليم يكشف تفاصيل امتحان الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الأول
قرارات وزير التربية والتعليم بشأن الدبلومة الأمريكية
- يسمح لطلاب 12, 11 Grades بالـ matching أو الـ matching super عبر نظم التقييم المختلفة.
- الامتحان المصرى EST هو المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية، مع إعطاء فترة سماح لمدة 6 شهور (من 15 فبراير 2021 حتى 15 أغسطس 2021) لطلاب G12, G11 (وليس بأثر رجعي).
- لن يعتد بامتحانات الـ SAT بعد تاريخ 15 فبراير 2021 لطلاب الدبلومة الأمريكية، من حيث تنسيق الجامعات المصرية الحكومية والخاصة والأهلية.
مصادر التعليم الإلكتروني لمختلف الصفوف الدراسية
أِشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة تمتلك كمًا هائلًا من مصادر التعلم لجميع الصفوف الدراسية، والتي تعد متاحة لمن يستطيع الاطلاع عليها بالدخول إلى الإنترنت أو من لا يمتلك أنترنت.
وتابع شوقي قائلًا:"أنه في ضوء استكمال العام الدراسي ومساعدة الطلاب في التعلم عن بعد، فقد قامت الوزارة بإطلاق (منصة التعليم المصرى)، لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم".
فيما أكد وزير التعليم، أن الوزارة لن تستطيع إقرار نجاح الطلاب من أي صف دراسي إلى الصف الأعلى بدون تقييم عادل في لجان مراقبة.
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