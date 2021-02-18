رئيس السكة الحديد يتابع تنفيذ خطة تطوير العربات بورش أبو زعبل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى يناير الماضى، وخطة الهيئة لتجديد ورفع كفاءة وإحلال جميع العربات المتقادمة بالسكة الحديد بعربات جديدة وعربات مطوّرة على جميع خطوط السكة الحديد خلال العام الجارى 2021، طبقا لخطة التطوير التى تم عرضها على وزير النقل المهندس كامل الوزير مطلع فبراير الحالى.

واستهدفت الزيارة الاطلاع على معدل تنفيذ تطوير وإعادة دهان العربات بالشكل الجديد، والمقررة لـ30 عربة درجة ثالثة عادية شهريًا، وأعمال تطوير 6 عربات درجة ثالثة عادية، ضمن مشروع تحسين وتطوير عربات الدرجة الثانية العادية، والذى يشمل 925 عربة، بواقع إعادة تحسين 450 عربة، وتأهيل 212 عربة، وتحسين 263 عربة.

وتشمل أعمال التطوير إعادة تأهيل دورات المياه، ومراجعة جميع الأبواب، واستكمال فواقد العربات، ومراجعة واستكمال الإنارة، وتجديد الأرضيات، ومراجعة الفايبر، وإعادة الدهان بالشكل والتصميم الجديد، فى ضوء توجيهات وزير النقل بمتابعة التنفيذ ميدانيًا بورش الهيئة.

وتشمل الخطة العامة تطوير وتحسين 1023 عربة، إضافة لعدد 200 عربة يتم تأهيلها بمصنع سيماف، ليصل إجمالى العربات المقرر تطويرها إلى 1223 عربة بنهاية عام 2021.

وأثناء الجولة، وجّه رئيس الهيئة بالاهتمام بالدهانات الخاصة بالعربات الجارى تحسينها مع تلافى أية ملاحظات أو عيوب بالدهانات والمعجون المستخدم، مع التأكيد على توفير المعدات اللازمة للورشة لإتمام الأعمال وزيادة الإنتاجية.

كما وجّه رئيس الهيئة بوضع طاولة بمداخل أقسام الورشة تحمل بيان بإنتاجية القسم وبيان بالخطوات المتبعة للإنتاج، وأصدر تعليماته بتواجد مفتش جودة وسلامة بصورة دائمة بكل قسم للتأكد من خروج الإنتاجية بالمعايير الفنية المطلوبة وبأعلى مستوى.

وتفقد رسلان أقسام الورشة المختلفة والبال عددها 24 قسمًا ومنها أقسام الإنتاج والبلى والعجل وعمرة عربات البائع وعمرة عربات الركاب والمتروكات وعمرة البواجى.

كما تفقد مسابك الزهر اليدوى والنصف آلية ومسابك النحاس والألومنيوم، وأكد على ضرورة رفع إنتاجية الورشة لتصل إلى عمرة 25 عربة ركاب و40 عربة بضائع شهريًا، بالإضافة إلى توفير احتياجات الهيئة الأخرى.

كما وجه بربط حوافز العمال بالإنتاجية المحققة تحفيزًا لبذل مزيدٍ من الجهد، كما وجّه رسلان بوضع اللافتات الاسترشادية بالورشة، مع التأكيد على رفع الخردة ووضعها بالأماكن المخصصة لذلك، خاصةً عربات الركاب المخردة الموجودة بالورشة، وذلك لإمكان تنظيف الأحواش وتسهيل أعمال المناورة التى تتم بالورشة.

ووجه رئيس الهيئة العاملين بالورشة ببذل مزيدٍ من الجهد فى سبيل إخراج العربات بالشكل المأمول لإحداث نقلة فى مستوى وكفاءة ومظهر عربات السكة الحديد العادية، منوهًا باهتمام القيادة السياسية للبلاد ومتابعتها الحثيثة لعملية التطوير الشاملة التى تشهدها منظومة السكة الحديد.

وعلى صعيد آخر، نبّه رئيس الهيئة على مسئولى الأملاك بمراجعة أملاك الهيئة المحيطة بالورشة، موجهًا بضرورة المتابعة المستمرة، لإزالة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدين، بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات للحفاظ على أملاك الهيئة، والعمل على تعظيمها من خلال الحفاظ عليها لإمكان استثمارها وإدرار دخل للهيئة من خلالها.

كما أوصى رسلان بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بالسلامة، مشددًا على ارتداء الزى الخاص بالأعمال وخوذ الرأس، للمحافظة على بيئة العمل الصحية التى تسمح للعاملين بإتمام أعمالهم على الوجه الأمثل.

يذكر أن ورش أبو زعبل تقوم بأعمال تحسين وتجديد العربات ضمن خطة الهيئة لتحسين وتجديد العربات من الدرجة الثانية والثالثة العادية لعدد 1223 عربة مقرر دهانها وتصميمها بالشكل الجديد.

وتقوم الورشة بأعمال عمرة عربات الركاب، وعمرة عربات البضائع، وسبك فرامل الجرارات والعربات، وتقدر المساحة الإجمالية للورشة بنحو 67 فدانًا بإجمالى طاقة تشغيلية تقدر بحوالى 933 عاملًا.

وتفقد رئيس الهيئة أثناء جولته مسار السكة للوصلة المزمع إنشاؤها لربط خط السكة الحديد الطوالى من بلوك ورش أبو زعبل بالورشة الجديدة، والمقرر إنشاؤها لصيانة العربات الروسى الجديدة بأرض أبو زعبل، مرورًا بحوش الفحومات بورشة أبو زعبل.

يذكر أنه سيتم تجديد السكة بطول 700 متر داخل ورشة أبو زعبل وتركيب سكة الوصلة من نهاية حوش الفحومات حتى موقع الورشة الجديدة.

واختتم رئيس الهيئة زيارته بالتأكيد على العاملين بالورشة بضرورة التكاتف من أجل النهوض بالهيئة، وتابع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تم الإعلان عنها من قبل الحكومة، والتى تستهدف ضمان سلامة وصحة المواطنين، وعدم انتشار فيروس كورونا المستجد طبقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية للحفاظ على صحة وسلامة العاملين.