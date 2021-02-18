التعليم تعلن ضوابط النجاح والانتقال من الإعدادية إلى الثانوية

جدة - نرمين السيد - ونشرت الوزارة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، أنه يحق للطلاب فى الشهادة الإعدادية الاختيار بين طرق التقييم الآتية:



1- يمكن للطالب أن يمتحن فى الفصل الدراسى الأول امتحان واحد مجمع لجميع المواد الدراسية فى لجان مدرسية ويكون الحضور يوم واحد فقط وسيقيم الامتحان نجاح ورسوب فقط وسيعقد الامتحان فى يوم الأحد 7 مارس 2021، وامتحان الفصل الدراسى الثانى امتحانات تحريرية فى لجان مدرسية حسب الجدول التقليدى.

2- يمكن للطالب أن يمتحن فيما درسه خلال العام الدراسى كاملاً امتحانات تحريرية فى لجان مدرسية حسب الجدول التقليدى.



ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى:



• لا تضاف درجات امتحان الفصل الدراسى الأول إلى المجموع الكلى فى نهاية العام بل يشترط اجتياز الامتحان المجمع للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى.

• الطالب الذى لم يجتاز امتحان الفصل الدراسى الأول أو حصل على 50% فأكثر فى الورقة الامتحانية ولم يحصل على 25% فى المادة عليه التقدم لامتحان تكميلى، وُيعد هذا الامتحان شرطًا اساسيًا للتقدم لامتحان الفصل الدراسى الثانى فى المواد التى تسببت فى ذلك.

• يحسب مجموع الطالب وفق الدرجات التى سيحصل عليها فى امتحان الفصل الدراسى الثانى فقط ويتم تنسيق الطالب للالتحاق بالمرحلة الثانوية وفق تلك الدرجات.