حماية المستهلك يشن حملات تفتيشية على 11 محافظة للرقابة وضبط المخالفين

وأوضح جهاز حماية المستهلك فى بيان اليوم الخميس، أن الحملات فى محافظة سوهاج أسفرت عن ضبط أحد مراكز حضانات الأطفال مخالف للتراخيص، ولا يوجد به غرفة تعقيم، وبه كمية كبيرة من المحاليل منتهية الصلاحية، وضبط معملين للتحاليل الطبية ومركز للأشعة تعمل دون ترخيص من الجهات المختصة.
وأضاف أنه فى محافظة الإسكندرية، تم غلق أحد المطاعم بالتعاون مع الأجهزة المختصة بمنطقة كرموز، لعمله دون ترخيص وضبط كمية من الأجبان والزيوت غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة لغلق كافيه، ومخبز للعمل دون ترخيص، وتوقيع الغرامة الفورية على أحد محلات المواد الغذائية، لعدم تطبيق الاجراءات الأحترازية، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة.
وأضاف أن حملات الجهاز فى الفيوم، والبحيرة، وأسوان، والمنوفية، وكفر الشيخ، والدقهلية، والإسماعلية، وبورسعيد استهدفت المحلات التجارية، وتم إجراء بعض محاولات الشراء عن طريق العاملين بالجهاز، للتأكد من التزامها فى فترة الأوكازيون بتقديم عروض وخصومات حقيقية للمستهلكين ومنتجات ذات جودة عالية، مما أسفر عن تحرير 77 محضرا لبعض المحلات المخالفة بهذه المحافظات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، والاشتراك فى الأوكازيون دون الحصول على تصريح من مديرية التموين والتجارة الداخلية.
وأكد الجهاز أن الحملات مستمرة على الأسواق لضبط المخالفين وتطبيق القانون بكل قوة وحزم ضد من يثبت تلاعبه ومخالفته للقانون وإضراره بحقوق المستهلك المصرى.
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