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جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى الإنفوجراف المنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الخميس، أن المرحلة العمرية من KG1 إلى KG2 و "G1 - G2 - G3" لا يوجد امتحانات لهذه المرحلة العمرية.
وأوضح الجدول أنه فى أبريل المقبل سيعقد امتحان تجريبى من المنزل، ويشهد شهر يوليو امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول التقليدى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إنفوجراف .. تفاصيل امتحانات العام الدراسى 2020-2021 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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