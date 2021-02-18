إنفوجراف .. تفاصيل امتحانات العام الدراسى 2020-2021

جدة - نرمين السيد - وأكدت الوزارة فى الإنفوجراف المنشور عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى "الفيسبوك"، اليوم الخميس، أن المرحلة العمرية من KG1 إلى KG2 و "G1 - G2 - G3" لا يوجد امتحانات لهذه المرحلة العمرية.

وأوضح الجدول أنه فى أبريل المقبل سيعقد امتحان تجريبى من المنزل، ويشهد شهر يوليو امتحانات شهادة الثانوية العامة حسب الجدول التقليدى.