وزير التعليم: عقد امتحانات المصريين بالخارج إلكترونيا

جدة - نرمين السيد - كشف الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن عقد الامتحانات إلكترونيًا للطلاب المصريين فى الخارج من الصف الرابع الابتدائى، حتى الصف الثانى الثانوى، حتى فى البلاد التى تم تعليق الدراسة بها، لضمان تقييم الطلاب بشكل عادل، وسيصل إليهم الامتحان.





وفى مؤتمر مساء اليوم الخميس، عرض شوقى على قناة مدرستنا 1، قرارات الوزارة بشأن الامتحانات واستكمال الوزارة، أشار شوقى إلى أنه بخصوص قرارات الامتحان، فإنه بالنسبة للصف الثالث الإعدادى، حينما يأتون إلى مصر سيخضعون إلى امتحان تحديد مستوى، لضمان تقييمهم مثل زملائهم فى مصر.

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