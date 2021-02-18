إنفوجراف.. جدول امتحانات وضوابط النجاح لطلاب النقل

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الخميس، عن جدول امتحانات وضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى لسنوات النقل من الصف الرابع الابتدائى حتى الصف الثانى الإعدادى.





وذكرت الوزارة أنه سيعقد امتحان واحد فقط متعدد التخصصات فى الفترة من 28 فبراير حتى 4 مارس 2021، وسيكون زمن الامتحان ساعتين لكل صف ونوعية الأسئلة اختيار من متعدد - "أربعة بدائل لكل سؤال". وأوضحت الوزارة أن ضوابط النجاح والانتقال للصفوف الأعلى: • تحسب درجة 50% على امتحان الفصل الدراسى الأول و50% على الدرجات التى يحصل عليها الطالب من متوسط الدرجات الامتحانات التى تًعقد من شهر مارس وحتى شهر مايو.

• يشترط لنجاح الطالب حصوله على نسبة 50% من المجموع الكلى للامتحان شريطة أن لا تقل الدرجة فى أى مادة عن 25%.

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