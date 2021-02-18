موقف طلاب الشهادة الإعدادية المتخلفين عن امتحان 7 مارس

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه من حق الطلاب الذين لم يحضروا امتحانات الترم الأول فى الشهادة الإعدادية، والمقرر لها 7 مارس، دخول امتحان نهاية العام فى المناهج كاملة.





جاء ذلك فى كلمة له مساء اليوم الخميس، تم إذاعتها عبر القناة التعليمية "مدرستنا 1"، فى ضوء توجيهات رئيس الجمهورية وقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد وتقديرًا للأوضاع فى ظل استمرار تداعيات جائحة كورونا.

وقال شوقى: كانت هناك مناقشات عدة حول الشهادة الإعدادية، وكان هناك سيناريوهات إما أن نأجل الامتحانات كما أعلنا فى وقت سابق، أو نعقد امتحانات ويضطر الطالب للنزول للجان 6 أيام، أى قرابة 1.5 مليون طالب وهذا حل يمثل خطورة عليهم، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على الشكل النهائى للامتحان.

وأضاف الوزير التعليم أنه تقرر عقد امتحان موحد متعدد التخصصات للطالب يوم 7 مارس فى جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، ومن يجتازه يكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسى الأول، إلا أنه لا يتم إضافته للمجموع النهائى.

وشدد على أن هذا القرار يضمن تقييما عادلا، ويجنبنا من حضور الطلاب أكثر من يوم فى اللجان، ويتم احتساب المجموع على الامتحان الأخير فى يونيو وليس الترم الأول.