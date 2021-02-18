عاجل.. تفاصيل الأسئلة فى امتحانات المراحل التعليمية المختلفة 

جدة - نرمين السيد - وأوضح الوزير فى كلمة له مساء اليوم الخميس، على قناة مدرستنا 1، أن عدد الأسئلة ستكون كالتالى: الصفوف من الرابع إلى السادس الابتدائى 10 أسئلة فى اللغة العربية، بواقع 100 درجة للنهاية العظمى 7 أسئلة فى الرياضيات بواقع 80 درجة. 4 أسئلة فى العلوم بواقع 40 درجة. 5 أسئلة فى اللغة الإنجليزية بواقع 40 درجة. 4 أسئلة فى الدراسات الاجتماعية بواقع 40 درجة. وبالتالى يبلغ مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف بالمرحلة الابتدائية، من رابعة حتى سادسة ابتدائى 30 سؤالا، بواقع 300 درجة كنهاية عظمى. الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى: 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ 80 درجة. 8 أسئلة فى الرياضيات جبر وهندسة بـ 60 درجة. 6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية بـ 60 درجة. 6 أسئلة فى العلوم بـ 40 درجة. 5 أسئلة فى الدراسات بـ 40 درجة. وبالتالى يبلغ مجموع أسئلة الامتحان الموحد للصفوف الصفوف الدراسية الأول والثانى الإعدادى 35 سؤالا بـ 280 درجة. كما حددت الوزارة عدد الأسئلة فى امتحان متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية كالتالى: 10 أسئلة فى اللغة العربية بـ80 درجة. 8 أسئلة فى الرياضيات بـ 60 درجة. 6 أسئلة فى اللغة الإنجليزية بـ 60 درجة. 6 أسئلة فى العلوم بـ40 درجة. 5 أسئلة فى الدراسات بـ 40 درجة. وبالتالى يبلغ مجموع أسئلة فى الامتحان الموحد للشهادة الإعدادية 35 سؤالا بمجموع درجات 280 درجة.

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