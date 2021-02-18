رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة بالرقم القومى منحة الـ 500 جنية

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عمر شويل - جدة يبحث الآلاف من المواطنين في مصر عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة بالرقم القومي منحة الـ 500 جنية المقدمة لكافة المواطنين في مختلف محافظات مصر عبر موقع وزارة القوى العاملة المصرية حيث توفر الحكومة المصرية منحة للعمالة غير منتظمة منحة بشكل شهري من أجل مساعدتهم في التكاليف والتخفيف عليهم في ظل الظروف التي تمر بها البلاد ولذلك يحتاج الكثير إلى متابعة موعد صرف منحة العمالة غير منتظمة والدفعة القادمة تعد هي الدفعة السادسة.

منحة العمالة الغير منتظمة

هناك ما يزيد عن 6 مليون شخص ضمن مبادرة العمالة غير منتظمة والذين يحصلون شهريا على دعم مادي من جانب الحكومة المصرية وذلك من أجل مساعدتهم ماديا في ظل الجائحة التي تمر بها البلاد وتعطل الكثير من العاملين عن العمل طوال هذه الفترة وصرفت الحكومة خمس دفعات ومن المفترض أن يتم صرف الدفعة السادسة هذه الفترة لذلك يبحث الكثير عن رابط الاستعلام عن منحة العمالة غير منتظمة بالرقم القومي لمعرفة الموعد النهائي لصرف الدفعة.

يمكن لكافة المواطنين المستفيدين من العمالة غير منتظمة أو الراغبين في التقديم للاستفادة من العمالة غير منتظمة والحصول على دعم شهري الاستعلام عن الأمر من خلال الموقع الإلكتروني وهو موقع وزارة القوى العاملة المصرية وتوفره الحكومة المصرية من أجل تقليل الزحام، وسوف نوفر لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني رابط شغال وفعال يمكنك من خلاله الدخول إلى موقع القوى العاملة والاستعلام عن العمالة غير منتظمة والمتوفرة لكافة المواطنين في مختلف محافظات مصر.

رابط الاستعلام عن منحة العمالة الغير منتظمة

قم بالتوجيه إلى موقع وزارة القوى العاملة الرسمي من خلال متصفح الويب.

الرسمي من خلال متصفح الويب. بعد ذلك توجه إلى خيار الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة قم بكتابة البيانات المطلوبة وهي الرقم القومي الخاص بك وبعد ذلك أنقر علي خيار الاستعلام.

بعد ذلك سوف تظهر لك كافة المعلومات الخاصة بموعد صرف الدفعة.