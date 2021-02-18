"أمهات مصر": وزير التعليم استجاب لرغبة أولياء أمور طلاب الإعدادية

قالت عبير أحمد، مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، وائتلاف أولياء أمور المدارس الخاصة، إن قرار وزير التعليم بعقد امتحان موحد لطلاب الشهادة الإعدادية بالترم الأول 7 مارس، يخفف عبء المنهج الكبير علي الطلاب وأولياء أمورهم.

أمهات مصر تشيد بقرارات وزير التربية والتعليم

وأضافت عبير، في تصريحات صحفية، أن عقد الإمتحان علي الأجزاء الخاصة بالترم الأول حتي لو بدون درجات ولكن يشترط اجتيازه، سيجعل الطلاب يركزون في الجزء الخاص بالترم الثاني والذي سيتم احتساب الدرجات عليه فقط، مستطرده: "منهج 3 إعدادي كبير وهذا القرار أفضل من أن يمتحن الطلاب في نهاية العام علي الترمين".

ولفتت عبير النظر إلي أن الوزير استجاب لرغبة أولياء الأمور وفي نفس الوقت سيتم احتساب درجات الشهادة الإعدادية علي نتيجة الترم الثاني فقط، قائلة: "الوزير مسك العصاية من النص، ونشكره علي استجابته".

كان قد، قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عقد امتحان موحد متعدد التخصصات لطلاب الشهادة الإعدادية لتكون في يوم 7 مارس لإمتحان جميع المواد لمدة 3 ساعات أو أكثر، وبالنسبة لـ الطالب الذي سيجتاز هذا الامتحان فسيكون قد تم تقييمه فى الفصل الدراسي الأول.