وزير التعليم يكشف طرق تقييم طلاب الدمج والتربية الخاصة

أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية بالفصل الدراسي الأول والثاني والتي جاءت كالتالي:



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آلية امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة والدمج

- يتم عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد زملائهم ولكن يتم تقديم الامتحان طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، وذلك لا يشمل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.

- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.



وزير التعليم يكشف آلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني

يتم تطبيق نفس النظام الذي وقع بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي لا يشمل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.

آلية عقد الامتحانات للطلاب من أبنائنا في الخارج