وزير التعليم يكشف طرق تقييم طلاب الدمج والتربية الخاصة

الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم-أرشيفية
أوضح الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة والتربية الفكرية بالفصل الدراسي الأول والثاني والتي جاءت كالتالي:
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آلية امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب التربية الخاصة والدمج
- يتم عقد امتحانات طلاب الدمج التعليمي والتربية الخاصة بنفس مواعيد زملائهم ولكن يتم تقديم الامتحان طبقًا للمواصفات الفنية للورقة الامتحانية الخاصة بكل إعاقة، وذلك لا يشمل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيتم عقد امتحانات ورقية طبقًا للمعمول به.
- طلاب مدارس التربية الفكرية يتم تقييمهم بمعرفة المعلمين القائمين عليهم.
وزير التعليم يكشف آلية امتحانات الفصل الدراسي الثاني
يتم تطبيق نفس النظام الذي وقع بامتحانات الفصل الدراسي الأول، والذي لا يشمل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي حيث سيعقد لهم امتحان واحد فقط ورقيًا طبقًا للمعمول به.
آلية عقد الامتحانات للطلاب من أبنائنا في الخارج
وفي نفس السياق أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن آلية عقد الامتحانات للطلاب من أبنائنا في الخارج، والتي جاءت كالأتي:
تعقد امتحانات أبناؤنا في الخارج بشكل إلكتروني للصفوف من الرابع الابتدائي وحتى الثاني الثانوي، وذلك في البلاد التي تم تعليق الدراسة بها.
وعند العودة إلى مصر، يتم عقد امتحان تحديد مستوى لطلاب الصف الثالث الإعدادي.
قرار وزير التعليم بشأن امتحانات التعليم الفني
أما عن السنوات التعليمية بالتعليم الفني، فكشف الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات الخاصة بهم سوف يتم الإعلان عنها قبل نهاية الأسبوع القادم.
الحضور في المدرسة إجباري أم اختياري
لفت وزيرة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الحضور في المدرسة سيكون اختياري "بدون غياب"، وفق الجداول كما تم في الفصل الدراسي الأول بدءًا من السبت الموافق 13 مارس 2021 مع إعادة تشغيل مجموعات التقوية في المدارس.
ولكن سيكون الغياب اختياري بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر يتم توقيعه في الإدارة التعليمية، ومن حق ولي الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية، حيث أن هناك الكثير من أولياء الأمور تخشى على أبنائها من النزول في ظل انتشار فيروس كورونا خشية من إصابتهم به.
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