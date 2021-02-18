ماذا قال زعيم الأغلبية بشأن اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم كمنصة دولية؟

قال المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، زعيم الأغلبية بمجلس النواب، إن اعتماد الأمم المتحدة منتدى شباب العالم منصة دولية بمثابة اعتراف دولي بنجاح التجربة، وقدرتها على خلق آلية حوارية تجمع جيل الشباب.



زعيم الأغلبية ومنتدي شباب العالم

وأكد رشاد، في تصريحات له اليوم، هو تتويج لمسيرة من الدعم والتمكين لا تزال تخطوها القيادة السياسية المصرية التي آمنت ووثقت ووجهت كل المؤسسات نحو تذليل كل العقبات وتوفير كل الجهود لتمكين الشباب فكريًا وسياسيًا وتقليدهم أعلى المناصب.

وأشار زعيم الأغلبية، إلى أن مصر أرست قواعد نموذجًا فريدًا في تخريج طاقات الشباب وتوجيهها للصالح العام، والاعتماد عليهم في معركة البناء، وقد حصدت ثمار ذلك حيث استطاعت خلق ظهير من الشباب مؤهل ومثقف يعي ويدرك قيمة وطنه.

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وأوضح أنه في الوقت الذي كان العالم أجمع ينظر إلى الشباب كقنبلةٍ موقوتة يصعب التعامل معها؛ خاضت مصر التحدي وفتحت لهم أبوابها واحتضنتهم ووفرت لهم كل سبل الدعم، وقدمت خريجين وسفراء مؤهلين ومثقفين وقادرين على خدمة بلادهم، هدية للإنسانية.

وأضاف زعيم الأغلبية، أن منتدى شباب العالم يظل منارة للفكر والمعرفة والحوار البناء وتبني قضايا جيل الشبا، ومصنعًا لتخريج لتخريج أجيال شبابية وسفراء لنشر السلام والتسامح والفكر البنّاء.

واختتم زعيم الأغلبية تصريحاته بتوجيه تحية إجلال وتقدير وعرفان إلى القائد الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي آمن وحلم وسعى في أن يعطي للشباب فرصته في القيادة، والذي لولاه لما رأينا من الشباب نوابًا ومحافظين ووزراء.