قصة حب بشرى وسالم هيكل تتصدر "التريند" وتخطف أنظار السوشيال ميديا

تصدرت الفنانة بشرى محرك البحث الشهير "جوجل" خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما حلت ضيفة مع الاعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم" بصحبة زوجها رجل الأعمال سالم هيكل لتكشف عن قصة الحب التي جمعتها به من الصغر.

قصة حب بشرى ورجل الأعمال سالم هيكل

كشفت الفنانة بشرى عن قصة الحب التي جمعتها بسالم هيكل التي ترجع إلى سنوات عديدة، وحينها اكتشفت أنها مصابة بالقلب وفارقت حبيبها لتسافر إلى امريكا كي تخضع لعملية، إلا أنها تكتشف سلامة قلبها، قائلة: "التشخيص كان غلط وفرحت اوي لما عرفت اني معنديش حاجة واقدر اتجوز واخلف ويعدي الوقت وانزل اقابل سالم بس المرة دي كان معايا خطيبي وكانت الصدمة له".

وفي اليوم ذاته، قرر سالم هيكل التقدم إلى فتاة لخطبتها بسبب غضبه الثائر من الفنانة بشرى التي لن تكرس له أي اهتمام، وتمر الليال وتهاتف بشرى سالم لتعزمه على زواجها، وما إن تواصلت معه كان أول الحاضرين بصحبه زوجته ولكنه كان لايزال مكان بشرى محفوظًا".

كواليس زواج بشرى من سالم هيكل

قالت بشرى: "معملناش فرح، خوفًا على كبار السن بسبب كورونا، قولنا زمايلنا وحبايبنا ييجوا يحتفلوا معانا".

وكان رجل الأعمال سالم هيكل زوج الفنانة بشرى قد فاجئها بطلب الزواج خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الأخيرة، وهو مادفعها للبكاء، تأثرا بالمفاجأة وكونها لحظة تأتي تتويجا لسنوات من الحب دون أن تدري به "بشرى"، وتم ذلك بتدبير واتفاق مع الفنان خالد الصاوي دون علم بشرى.