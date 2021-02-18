أول تعليق من أحمد بلال بعد حديثه عن والدة مصطفى محمد

غضب مصطفى محمد لاعب جالطة سراي التركي، ومهاجم الزمالك السابق، من احمد بلال نجم النادي الأهلي السابق، وذلك بعد ذكر الأخير لوالدته في أحد أحاديثه.
وكان مصطفى محمد قد نشر تغريدة عبر تويتر منذ أيام من حسابه الرسمي كتب فيها: " عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".
واعتذر أحمد بلال عن ذلك التصريح مؤكدا أنه لم يقصد الإساءة للمهاجم الشاب.
ونشر أحمد بلال منشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كتب فيه: " عمري ما زعلت من أي نقد بتعرض ليه وبحترم كل آراء الكباتن الكبار وبستفيد من كلامهم، لكن لما الأمر يوصل لدخول الأم في ده مفهوش أى احترام أتمنى إن الناس تحترم نفسها في الكلام".
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