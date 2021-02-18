المكتب الإعلامي لرئيس حكومة ليبيا: زيارة القاهرة لتثبيت دعائم السلم والاستقرار الليبي

أكد المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية الجديدة عبد الحميد الدبيبة، أن زيارة الدبيبة لمصر لها أهمية في تعزيز التعاون مع القاهرة بمجالات التنمية والأمن والقطاعات الخدمية وغيرها، بجانب تثبيت دعائم السلم والاستقرار في ليبيا.



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وأوضح المكتب الإعلامي في تصريحات صحفية، أن تلك الزيارة تأتى فى إطار التواصل والتعاون المشترك بين ليبيا وكافة الدول الشقيقة والصديقة. تعليق عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الليبية على زيارته للقاهرة وكان رئيس الحكومة الليبية الجديد، عبد الحميد الدبيبة، كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، تعليقه على زيارته للقاهرة، وقال:"سعدت اليوم باللقاء بالغ الأهمية مع سعادة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي أبدى دعمه لحكومة الوحدة الوطنية وأكد على أهمية وحدة التراب الليبي ووقف جميع أشكال الحرب بين الليبيين.. ونتطلع إلى علاقة استراتيجية بين البلدين الشقيقين والاستفادة من الخبرات التي تتمتع بها". وتعد زيارة رئيس الوزراء الليبى الجديد إلى القاهرة هى أول زيارة رسمية له بعد تكليفه برئاسة الحكومة عقب انتخابه من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف. تغريدة الرئيس عبد الفتاح السيسي حول زيارة رئيس حكومة ليبيا الجديد للقاهرة